한국남부발전이 협력기업의 안정적인 대금 지급을 위해 상생결제제도 활용 범위를 확대하고 인공지능(AI)을 활용해 업무 편의성을 높인 성과를 인정받았다.

남부발전은 중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단이 주관하는 ‘2026년 상생결제제도 우수사례 공모전’에서 대상을 수상했다고 25일 밝혔다.

상생결제는 원도급사부터 하도급사까지 약속한 날짜에 대금을 안정적으로 받을 수 있도록 하는 제도다. 남부발전은 2015년 12월 상생결제를 도입한 이후 공사대금뿐만 아니라 기자재 대금 지급과 소액 구매까지 활용 범위를 넓혀 왔다.

안동복합 2호기와 고양창릉 등 신규 발전소 건설 사업에 상생결제를 적용하는 한편 소액 구매에도 이를 활용해 보다 많은 협력기업이 제도의 혜택을 받을 수 있도록 했다.

자체 AI 플랫폼 ‘KEMI’를 활용해 상생결제 업무 절차도 간소화했다. 구매 담당자들의 업무 부담을 줄여 상생결제제도를 보다 적극적으로 활용할 수 있도록 한 것이다.

제도 도입 이후 현재까지 남부발전이 상생결제를 통해 협력사에 지급한 대금은 약 3조3320억원에 달한다. 협력사가 상생결제를 통해 하도급사에 지급한 대금도 약 2600억원에 이른다.

변희정 남부발전 상생협력실장은 “상생결제 효과는 하도급 협력사까지 대금을 안정적으로 받을 때 커진다”며 “현장에서 일하는 하도급사들이 제때 정당한 대금을 받을 수 있도록 상생결제제도를 확대하겠다”고 밝혔다.

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