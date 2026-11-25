강원도청사에 1군 발암물질인 석면이 함유된 건축자재가 1천평 넘게 남아 있으나 제거 작업이 더뎌 공무원들의 건강과 안전을 위해 조속히 제거해야 한다는 지적이 나왔다.



박호균 강원도의원(강릉1·국민의힘)은 25일 행정국의 내년도 예산안 심사에서 도청사에 상당한 규모의 석면 건축자재가 남은 점을 문제 삼았다.

강원특별자치도청. 연합뉴스

박 의원에 따르면 도청사 내 석면 건축자재가 설치된 면적은 총 1만1천63㎡(약 3천347평)다.



이 가운데 현재까지 7천327㎡(약 2천217평)가 교체됐으나 아직 교체되지 않은 면적은 3천735㎡(약 1천130평)로, 전체 면적의 33.8%에 이른다.



도는 올해 본관 3층 수질보전과 등에 남아 있던 석면 건축자재 약 87평을 교체했다.



내년에는 1억4천만원을 투입해 자연생태과 등에 남아 있는 석면 건축자재 약 107평을 추가로 교체할 예정이지만, 이는 전체 잔여 면적의 9.4%에 불과하다.



박 의원은 "석면 건축자재가 여전히 1천평 넘게 남아 있음에도 매년 제한된 규모로 제거 공사가 진행되고 있다"며 "보다 적극적으로 예산을 확보하고, 제거 계획을 수립해야 한다"고 촉구했다.



그는 '업무 지장을 우려해 순차적으로 교체하고 있다'는 도 관계자의 답변에 "청사 운영상의 어려움은 이해하지만, 직원들의 건강과 안전에 직결되는 문제인 만큼 석면 제거 시기를 앞당길 필요가 있다"고 강조했다.



그러면서 "업무 공백을 최소화할 수 있는 공사 계획을 마련하고, 잔여 석면 건축자재에 대한 관리도 철저히 해달라"고 주문했다.



박 의원뿐 아니라 행정문화위원들은 "직원들의 건강 보호와 안전한 근무 환경 조성을 위해 청사 내 석면 제거를 조속히 완료할 필요가 있다"고 당부했다.



이에 따라 행문위는 내년도 추가경정예산안 편성 시 청사 석면 건축자재 교체에 필요한 예산을 충분히 반영할 것을 공식 권고했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지