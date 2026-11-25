MBC 아나운서 출신 방송인 김대호가 프리랜서 전향 후 느낀 만족감과 불안감을 솔직하게 털어놨다.

김대호는 25일 방송된 MBC FM4U 라디오 ‘굿모닝FM 강지영입니다’에 게스트로 출연해 프리랜서로 활동하며 달라진 일상과 고민을 전했다.

이날 방송은 새 DJ 강지영의 첫 방송으로 꾸며졌다. 두 사람은 2011년 MBC 아나운서 공개 채용 프로그램 ‘신입사원’에 함께 출연한 인연이 있다. 강지영이 “우리가 처음 만난 게 15년 전”이라고 회상하자 김대호는 함께했던 시절을 떠올리며 오랜 시간이 흘렀음을 실감했다.

프리랜서로 활동 중인 김대호에게 강지영은 회사 안과 밖 중 어디가 더 나은지 물었다.

이에 김대호는 “어디든 천국이 있냐. 지옥이라기보다 내가 어떻게 하느냐에 따라 지옥이 될 수도, 천국이 될 수도 있다. 나 하기 나름”이라고 답했다.

특히 퇴사를 실감하는 순간으로는 ‘입금될 때’를 꼽아 웃음을 안겼다. 김대호는 “프리랜서가 제 인생의 방향성을 위해 나간 것도 있지만 돈을 벌기 위해 나갔다”며 “뿌듯함을 느낄 수 있는 것 중 하나가 입금됐을 때”라고 솔직하게 말했다.

프리랜서 생활에 대한 만족감과 별개로 불안감도 적지 않다고 털어놨다. 김대호는 “불안감이 시시때때로 올라온다. 다스린다고 다스려지는 문제는 아니고 흘려보내고 견뎌야 한다”고 밝혔다.

이어 “많은 분이 불안감이나 힘듦이 밀려올 때가 있다”며 “급류에서 아무리 노를 저어봤자 노가 부러지고 만다. 그냥 급류에 몸을 맡겨야 한다. 버티는 게 중요하다”고 자신의 생각을 전했다.

프리랜서 전향을 고민하는 후배들을 향한 현실적인 조언도 건넸다. 그는 “목적과 메타인지를 확실하게 해야 한다”며 “내가 나서서 강지영과 김대호, 장성규에게 비빌 수 있는지 생각하고, 해볼 만하다 싶으면 들어와라”고 말했다.

한편 김대호는 2011년 MBC 공채 30기 아나운서로 입사해 다양한 예능 프로그램에서 활약하며 얼굴을 알렸다. 이후 지난해 2월 약 14년간 몸담았던 MBC를 퇴사하고 프리랜서 방송인으로 전향했다.

퇴사 이후에는 프리랜서 활동으로 거둔 수입과 출연료 등을 공개해 화제를 모으기도 했다. 최근에는 소속사 원헌드레드와 관련한 정산 문제를 언급하며 불편한 심경을 드러내기도 했다.

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