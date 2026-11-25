경북도 수산업의 새로운 도약을 위해 지역의 우수 수산물을 명품 브랜드로 육성하고 체계적으로 지원하기 위한 제도적 기반이 마련된다.

경북도의회 서재원 의원(포항6·국민의힘)이 제367회 제2차 정례회를 통해 ‘경북도 명품수산물 육성 및 지원 조례안’을 대표발의했다고 밝혔다.

그동안 경북은 영덕대게와 울진대게, 포항 과메기처럼 전국적 지명도를 갖춘 수산물을 다수 보유해 왔지만, 뛰어난 자원과 지역 명성에 걸맞은 품질 차별화와 브랜드 제고, 사후관리·판로 지원 정책은 한층 보완해야 한다는 목소리가 이어져 왔다.

아울러 수산물 소비 트렌드가 저가 경쟁에서 벗어나 안전성과 품질, 희소성, 브랜드 신뢰를 중시하는 흐름으로 재편되는 만큼, 물량 확대 중심에서 소비자가 가치를 인정하고 제값을 치르는 고부가가치 명품수산물 육성으로 정책 축을 옮겨야 한다는 설명이다.

조례안에는 ▲명품수산물에 대한 도지사 인증 ▲인증 기준과 인증 취소에 대한 사항 ▲인증 수산물의 품질에 대한 사후관리 ▲명품수산물 육성 및 지원계획 수립 ▲관련 기관(단체)에 대한 재정지원 근거 등을 규정했다.

서재원(사진) 의원은 “명품수산물은 이름만 명품이라고 붙인다고 만들어지는 것이 아니라 객관적인 품질과 안전성, 소비자의 신뢰가 뒷받침되어야 한다”며 ”이번 조례안이 경북 수산업의 부가가치를 높이고 어업인의 소득 향상에 기여하는 계기가 되기를 기대한다“고 말했다.

한편, 이번 조례안은 25일 농수산위원회 심사를 통과했고, 오는 12월 9일 본회의에서 최종 의결돼 본격 시행될 예정이다.

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