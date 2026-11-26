지난 20일 공개된 넷플릭스 시리즈 '푸른길'은 원작인 동명의 한일합작 만화를 보다 한국적인 시선으로 재해석했다.



한일 형사의 공조라는 큰 뿌리는 그대로 두고 한국 근현대사의 비극이 긴 시간을 건너 대물림 되는 이야기를 그리며 생각할 거리를 던진다.

넷플릭스 제공.

연출을 맡은 한준희 감독은 25일 서울 종로구에서 연합뉴스와 만나 "한국인의 입장에서 한국 근현대사에 비중을 더 부여했다"고 말했다.



그는 "원작을 너무 좋아했다. 꽤 오래전부터 준비해 판권을 샀다"며 "영상으로 만들면서는 조금 더 직관적으로 따라갈 수 있도록 이야기의 가지를 정리했다"고 설명했다.



원작의 '푸른길'이라는 제목은 주인공 강청도가 혼자서 자신이 살던 동네의 조직폭력배를 소탕해 '깨끗한 거리'를 만들었다는 점에서 기인한다. 그러나 넷플릭스 시리즈에서는 끌려온 고려인들이 추위 속에 파란 눈물을 흘렸다고 해서 강제 이주의 길을 '푸른길'이라고 불렸다는 설정이 더해졌다.



서로 손을 잡는 한일 양국의 형사도 중년과 청년에서 또래로 설정이 바뀌었고, 주인공의 이름도 '강청도'에서 '김석'이 됐다.



한 감독은 "주인공의 이름도 한국인한테 익숙한 이름이 아니라 한국에서 좀 더 보편적인 이름을 쓰려고 했다"고 설명했다.



'푸른길'은 한일 월드컵이 열린 2002년을 배경으로 서울과 도쿄에서 잇따라 발견된 사지가 뒤틀린 시체와 현장에 피로 적힌 의문의 문구를 단서로 연쇄살인범을 쫓는 양국 두 형사의 공조를 그린다.



배우 손석구가 서울 경찰청 기동수사대 형사 김석을, 일본 배우 나가야마 에이타가 도쿄 경시청 수사1과 형사 이노세 히로시를 각각 연기한다.



한 감독과 영화 '뺑반'(2019), 넷플릭스 시리즈 'D.P.' 시즌1(2021)과 시즌2(2023)와 이번까지 총 네 작품째 호흡을 맞추는 손석구는 그를 향한 믿음으로 대본도 보지 않고 출연을 결정했다.



그는 "'뺑반'이나 'D.P.' 때는 촬영 회차가 많지 않았는데도 같이 작업하는 게 재밌었다. 더 길게 호흡하고 싶더라"며 "배우 입장에선 어려운 일인데 흔쾌히 하고 싶다고 해서 대본을 쓰고 제작을 준비할 수 있었다"고 떠올렸다.



한 감독과 다시 손잡은 손석구는 여러 차례 연기한 형사 캐릭터인데도 신선한 느낌을 준다. "완전히 다른 형사를 보여주게 하겠다"는 한 감독의 의지와 "신선함을 보여주고 싶었다"는 손석구의 열정에서 나온 변화다.



한 감독은 "손석구가 손, 어깨, 목을 많이 쓰는 연기를 하는데, 이번엔 반대로 연기해보자고 했다"며 "손석구의 여유 때문에 본능적으로 연기한다고 많이들 생각할 수 있는데 제가 아는 어떤 배우보다 준비를 많이 하는 배우"라고 치켜세웠다.



그러면서 "철두철미하게 준비하지만, 현장에 오면 준비한 것들을 다 내려두고 현장에 맞추기도 한다. 예상과 다른 방향으로 이야기를 흘러가도 거부감 없이 유연하게 대처하는 똑똑한 배우"라고 칭찬을 쏟아냈다.



손석구의 파트너로 나가야마 에이타를 캐스팅한 이유는 그의 뛰어난 연기력 때문이었다.



그는 "에이타는 연기를 너무 잘해서 캐스팅했다. (일본의) 사카모토 유지 작가의 작품에 나오는 에이타의 연기를 보고 있으면 국적을 불문하고 공감할 수 있는 표정이 있었다"고 평가했다.



쿠팡플레이 '사랑 후에 오는 것들'(2024)과 현재 방송 중인 채널A '키드냅 게임' 등에 출연하며 한국에서도 활동하는 사카구치 겐타로도 이 작품에서 강렬한 캐릭터 연기로 반전을 선사한다.



로맨스 드라마 이미지가 강한 그를 두고 한 감독은 "잘생기고 멜로 주인공 같은 얼굴을 한 청춘스타를 조금 일그러뜨리고 싶은 마음이 있었다"며 "광고를 많이 찍는 '핫'한 젊은 배우가 고르기 어려운 역할인데 선택해줘서 고마웠다"고 미소 지었다.



'푸른길'은 임진왜란, 일제 강점기 등 역사적 이야기를 정면으로 다룬다.



형사인 김석이 자신을 '조센징'이라고 부르는 일본인 깡패에게 "조선은 없어진 지가 100년이 넘었어, 너희들 때문에"라고 일갈하거나, 정부 요원인 윤수경(최성은)이 자신의 얘기에 귀 기울이지 않는 이노세를 두고 "역시 일본 사람이라 그런지 다른 나라 역사에는 관심이 없네"라고 비웃는 장면도 등장한다.



다만 한 감독은 '푸른길'이 교조적인 작품으로 보이는 것은 경계했다.



그는 "한국인으로서 개인이 보는 서사가 있다고 생각한다"면서도 "근현대사를 우리가 어떻게 바라볼 것인가를 두고 교훈을 주거나 가르치려는 건 아니다. 다만 즐거움을 줄 수 있는 작품 안에 그런 요소를 녹이는 것도 필름메이커(제작자)의 다른 역할일 수 있겠다고 생각한다"고 말했다.



또 그는 "저희는 최대한 담담하게 그리려고 했다"며 "작품의 메시지는 보시는 분들의 영역이 더 크다"고 강조했다.

<연합>

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