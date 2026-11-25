박정호 경북도의원(포항8, 국민의힘)이 대표발의한 '경북도교육감이 고등학교의 입학전형을 실시하는 지역에 관한 조례안'이 24일 열린 '제367회 제2차 정례회 제1차 교육위원회' 심사에서 원안·가결됐다.

조례안 주요 내용은 ▲경북도교육감이 고등학교 입학전형을 실시하는 지역을 포항시로 규정하고 ▲입학전형 실시 지역의 지정 및 지정 해제에 필요한 여론조사 기준을 각각 응답자의 60% 이상 찬성으로 정하는 것이다.

조례가 시행되면 포항시의 현행 고교 입학전형 운영 체계가 안정적으로 유지되고, 앞으로 입학전형 실시 지역을 새로 지정하거나 지정을 해제할 때에도 학생과 학부모 등 지역 구성원의 의견을 반영할 객관적인 기준이 마련될 것으로 기대된다.

박정호(사진) 의원은 “이번 조례안은 새로운 제도를 도입하는 것이 아니라, 그동안 포항시에서 운영해 온 고교 입학전형 체계를 조례로 명확히 뒷받침하는 것”이라며 “상위법령 변화에도 학생과 학부모가 혼란을 겪지 않도록 제도의 연속성과 안정성을 확보하는 데 의미가 있다”라고 밝혔다.

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