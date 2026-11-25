경제적 어려움으로 생계형 범죄를 저지른 발달장애인 피의자에게 교육과 취업을 조건으로 기소를 유예하는 제도가 전북에서 도입된다. 단순한 형사처벌을 넘어 범행 원인인 경제적 어려움과 취업 문제를 해소해 재범을 막고 사회복귀를 돕기 위한 취지다.

전주공소청은 25일 전주보호관찰소, 한국법무보호복지공단 전북지부, 한국장애인고용공단 전북지사, 전북도 발달장애인지원센터와 발달장애인 피의자에 대한 교육·취업 조건부 기소유예 제도 운용을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

25일 전주공소청에서 열린 발달장애인 피의자에 대한 교육·취업 조건부 기소유예 제도 운용을 위한 업무협약에에서 참여 기관장들이 협약서를 들어 보이고 있다.(왼쪽부터 전수현 전북도 발달장애인지원센터장, 이승경 한국법무보호복지공단 전북지부장. 이정렬 전주공소청장, 김충원 전주보호관찰소장, 홍력라 한국장애인고용공단 전북지사장) 전주공소청 제공

이에 따라 전주공소청은 발달장애인 피의자의 장애 특성과 범행 상황 등을 고려한 양형 조사를 거쳐 교육 또는 취업을 조건으로 기소유예 처분을 할 수 있게 됐다. 특히 경제적 사유로 생계형 범죄를 저지른 발달장애인을 대상으로 장애인고용공단 등 전문 기관과 연계한 취업 조건부 기소유예 제도를 전국 최초로 도입했다.

교육 조건부 기소유예 대상자는 보호관찰소를 통해 발달장애인지원센터에 교육을 의뢰하고, 취업 조건부 기소유예 대상자는 한국장애인고용공단이나 한국법무보호복지공단을 통해 취업 상담과 고용 알선, 직업능력 평가 등 맞춤형 지원을 받는다. 보호관찰소는 매월 1회 이상 대상자의 이행 여부를 점검하고 교육·취업 진행 상황을 공소청에 통보한다.

발달장애인 관련 범죄는 2024년 3792건에서 지난해 4461건으로 1년 새 17.6% 증가했다. 올해 상반기에도 2230건이 발생했다. 관련 범죄는 절도 등 비교적 가벼운 재산범죄 비중이 높으며 경제적 취약성, 장애로 인한 구직 어려움, 사회적 지원 부족 등이 복합적으로 작용하는 것으로 분석됐다.

협약기관들은 형사처분 단계부터 교육·취업 지원과 사후관리까지 연계해 대상자의 사회복귀를 돕고, 실무협의회를 통해 제도 운영 경과와 효과를 분석해 개선해 나갈 계획이다.

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