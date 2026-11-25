유럽연합(EU)의 포장재 환경규제가 강화되는 가운데 한국건설생활환경시험연구원(KCL)이 국내 수출기업의 규제 대응 역량을 높이기 위한 실무교육과 맞춤형 기술지원에 나선다고 25일 밝혔다.

KCL은 24일부터 이틀간 서울 강남구 파크 하얏트 서울에서 화장품·식품 등 국내 수출기업 관계자 60여명을 대상으로 ‘업종별 EU PPWR 대응 실무교육’을 개최했다.

KCL CI. KCL제공

이번 교육은 중소벤처기업부가 지원하는 ‘2026년 지역특화산업 해외인증 교육사업’의 일환으로, 국내 수출 중소벤처기업의 EU 포장재 규제에 대한 이해도를 높이고 업종별 실무 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

지난 8월12일부터 본격 적용된 EU 포장재 및 포장폐기물 규정(PPWR)은 포장재의 지속가능성과 표시, 재사용 및 재활용 등에 관한 요건을 담고 있다. 이에 따라 EU 시장에 진출하는 기업은 제품 자체뿐만 아니라 포장재에 적용되는 규제 요건도 확인하고 포장재의 재질과 구성 등 관련 정보를 체계적으로 관리해야 한다.

KCL은 이번 교육에서 PPWR의 주요 내용과 포장재 지속가능성 요건, 기술문서(TD) 및 적합성선언서(DoC) 작성 체계 구축, 업종별 포장재 데이터 관리 및 실무 대응 전략 등을 중점적으로 다뤘다.

교육 기간 기업별 일대일 맞춤형 컨설팅도 진행했다. 개별 기업이 규제에 대응하는 과정에서 겪는 애로사항을 파악하고 포장재 특성에 따른 규제 요건과 대응 방안을 안내했다.

천영길 KCL 원장은 “EU 환경규제가 강화됨에 따라 국내 수출기업의 선제적이고 체계적인 대응이 중요해지고 있다”며 “앞으로도 업종별 특성을 고려한 실무교육과 맞춤형 기술지원을 확대해 국내 기업의 규제 대응 부담을 줄이고 수출 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 밝혔다.

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