술에 취해 주점에서 난동을 부리며 업주와 종업원, 손님을 폭행하고 출동한 경찰관까지 때린 20대가 항소심에서도 징역 2년을 선고받았다.

전주지법 형사3-3부(부장판사 정세진)는 공용물건손상과 업무방해, 공무집행방해, 폭행 등 혐의로 기소된 A(25)씨의 항소를 기각하고 징역 2년을 선고한 원심을 유지했다고 25일 밝혔다.

전주지법 청사 전경.

A씨는 지난 3월 5일 오전 2시쯤 전북 완주군 이서면의 한 주점에서 업주와 종업원, 손님 등 3명을 폭행하고 카운터에 있던 컴퓨터 모니터를 바닥에 내던져 파손했다. 또 신고받고 출동한 경찰관이 상황을 수습하며 인적 사항을 확인하려 하자 경찰관을 발로 걷어차는 등 폭행한 혐의를 받는다.

현행범으로 체포된 A씨는 경찰서에서도 난동을 이어갔다. 조사 과정에서 사무실 책상을 몸으로 밀치고 바닥에 떨어진 태블릿PC(시가 132만원 상당)를 발로 밟아 부순 혐의도 적용됐다.

1심 재판부는 A씨가 동종 범죄로 집행유예를 선고받은 기간에 재차 범행한 점 등을 고려해 징역 2년을 선고했고, A씨는 이에 불복해 항소했다.

항소심 재판부는 “피해 복구나 피해자와의 합의 등 형을 변경할 만한 새로운 사정이 발견되지 않은 점 등을 들어 원심의 형이 무겁다고 보기 어렵다”고 항소 기각 사유를 밝혔다.

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