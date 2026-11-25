현금자동입출금기(ATM) 앞에서 통화하던 70대 고객의 통화 내용을 들은 은행원이 전화금융사기(보이스피싱)를 의심하고 대처해 피해를 막았다.



25일 광주 동부경찰서에 따르면 A(70대)씨는 지난 16일 검사를 사칭한 보이스피싱범의 "범죄에 연루됐다"는 말에 속아 현금 840만원을 인출하러 국민은행 광주종합금융센터를 찾았다.

광주 동부경찰서. 광주경찰청

은행원 B(20대)씨는 A씨가 통화를 하며 현금자동입출금기(ATM)를 이용하는 모습을 눈여겨봤고, 수화기 너머로 "큰 소리로 말하지 말라", "문자 기록을 지워라"는 대화를 듣고 보이스피싱을 의심했다.



B씨는 A씨의 현금 인출을 막기 위해 곧바로 계좌 지급정지 조치를 한 뒤 경찰에 신고했다.



이어 놀란 A씨를 안심시키고, 경찰이 도착할 때까지 은행에 머물도록 설득했다.



B씨의 대처로 A씨는 840만원 상당의 피해를 면했다.



광주 동부경찰서는 이날 보이스피싱 피해를 예방한 B씨에게 감사장을 수여했다.



배승관 동부경찰서장은 "수사기관이라며 범죄 연루를 이유로 돈을 인출하거나 송금하라고 요구하는 전화를 받으면 즉시 끊고 112에 신고해달라"고 당부했다.

<연합>

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