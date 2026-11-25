HJ중공업이 갯벌과 모래톱 등 일반 선박이 접근하기 어려운 해역에서 고속 기동이 가능한 해양경찰 중형 공기부양정(사진)을 건조한다. 해군 고속상륙정에 이어 해경 공기부양정까지 수주하면서 특수선 분야의 기술 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

HJ중공업은 조달청이 발주한 248억원 규모의 ‘2026년 중형 공기부양정 1척 건조 사업’에서 기술·가격 평가 1순위 업체로 선정돼 건조 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

공기부양정은 선체 아래로 공기를 분사해 수면이나 지면 위에 떠서 운항하는 특수 선박으로, 물의 저항을 거의 받지 않아 바다와 강은 물론 저수심 해역과 갯벌, 모래톱, 해초 지대 등에서도 기동할 수 있다.

이번에 건조하는 공기부양정은 길이 21m, 폭 11m, 높이 7.5m 규모로, 최대 45노트(시속 약 83㎞)의 속력을 낼 수 있다. 승조원 7명과 승객 70명 등 총 77명이 탑승할 수 있으며, 항속거리는 300해리(약 555㎞)에 달한다.

해경은 이 공기부양정을 활용해 일반 경비함정이 접근하기 어려운 갯벌과 간석지, 결빙 해역 등에서 고립자 구조와 응급환자 이송, 연안 순찰 및 해상 경비 활동을 수행할 계획이다.

HJ중공업은 이번 수주로 해군의 공기부양식 고속상륙정(LSF)에 이어 해경 중형 공기부양정까지 건조하게 됐다. 특히 국내에서 해군 공기부양식 고속상륙정을 건조할 수 있는 유일한 조선사로, 해군이 지금까지 발주한 고속상륙정 8척을 모두 수주·건조했다.

HJ중공업은 해군과 해경 공기부양정 건조 경험을 바탕으로 의료·관광·여객 운송·해양산업 지원 등 민수용 시장으로 사업 영역을 확대하고, 공기부양정 분야를 새로운 성장동력으로 육성할 방침이다.

유상철 HJ중공업 대표는 “해경 공기부양정은 국가 안보와 연안 재난 대응에 활용되는 특수함정이라는 점에서 의미가 크다”며 “해경이 재난 대응과 경비 역량을 강화하고 국민의 생명과 안전을 지킬 수 있도록 차세대 중형 공기부양정 건조에 최선을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지