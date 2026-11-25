김건희씨의 이른바 ‘매관매직 의혹’ 사건 상고심 선고가 다음 달 3일 이뤄진다.

25일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 김씨의 특정범죄가중법상 알선수재 혐의 사건 선고공판을 내달 3일 오전 10시15분에 연다.

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨. 연합뉴스

김씨는 인사·이권 청탁과 함께 이봉관 서희건설 회장으로부터 반클리프 아펠 목걸이 등 1억원 상당 귀금속, 이배용 전 국가교육위원회 위원장으로부터 265만원 상당 금거북이, 로봇개 사업자 서성빈씨로부터 3900만원 상당 바쉐론 콘스탄틴 시계, 최재영 목사로부터 540만원 상당 디올 가방, 김상민 전 부장검사로부터 1억4000만원 상당 이우환 화백 그림을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

1심은 김씨의 혐의를 모두 유죄로 인정해 징역 7년을 선고했다. 반면 2심은 청탁 대가성이 입증되지 않았다며 로봇개 사업가 서씨에게 손목시계를 받은 혐의 등 일부를 무죄로 판단하고 징역 5년으로 감형했다.

김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 이에 “영부인이 현안이 있는 기업인으로부터 수천만원 상당의 명품 시계를 받았는데 아무런 죄가 될 수 없다는 판단을 일반 국민이 수긍할 수 있을지 아쉬움이 남는다”며 상고했다. 대법원이 특검팀과 김씨 측 상고를 모두 기각하면 이 형은 그대로 확정된다.

앞서 김씨는 이른바 ‘3대 의혹’(도이치모터스 주가조작·명태균 여론조사 무상수수·건진법사 청탁)으로 재판에 넘겨져 대법원에서 이달 19일 징역 4년을 확정받았다.

명태균 여론조사 무상수수 의혹은 원심대로 무죄가 확정됐다. 대법원 전원합의체는 “단순히 정치활동을 하는 사람이 포함된 여론조사가 실시되거나 그 결과가 전달됐다는 사정만으로 정치자금 부정수수죄가 성립한다고 볼 수 없다”고 판단했다. 전합은 윤석열 전 대통령 측이 부담해야 할 여론조사 비용을 명씨가 대신 부담한다는 내용의 합의가 있었다고 보기 어렵다고 봤다.

김씨는 이외에도 ‘통일교 국민의힘 집단 입당’ 의혹, ‘관저 이전 특혜’ 의혹 사건으로 1심 형사 재판을 더 받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지