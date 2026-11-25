생후 5개월 된 아들을 학대해 숨지게 한 30대 친모가 실형을 선고받았다.



인천지법 형사12부(신상렬 부장판사)는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사와 아동복지법상 아동학대 혐의 등으로 기소된 A(30·여)씨에게 징역 3년을 선고했다고 25일 밝혔다.

법원. 연합뉴스

재판부는 A씨에게 아동학대 치료 프로그램 80시간을 이수하고, 출소 이후 아동 관련 기관에 5년 동안 취업하지 못하도록 했다.



A씨는 지난해 3월 21일 인천의 자택에서 생후 5개월 된 아들 B군을 학대해 숨지게 한 혐의로 기소됐다.



A씨는 B군이 운다는 이유로 그의 목을 조른 상태로 몸을 강하게 흔들었던 것으로 조사됐다.



B군은 병원으로 옮겨졌으나 외상성 경막하 출혈로 인한 두부 손상으로 이튿날 사망했다.



A씨는 같은 달 16일에도 B군이 계속 운다는 이유로 손바닥으로 얼굴을 한차례 때렸고, 이튿날에는 우울증 상담을 받으러 심리치료센터에 간다는 이유로 B군을 약 2시간 동안 집에 혼자 방치한 것으로 파악됐다.



재판부는 "피고인은 피해 아동이 건강하고 안전하게 자랄 수 있도록 양육할 책임이 있음에도 스스로 감정을 조절하지 못하고 학대를 해 B군을 사망에 이르게 했다"며 "엄벌이 불가피하다"고 판시했다.



이어 "범행을 인정하고 잘못을 뉘우치고 있는 점, 육아 스트레스로 우울증이 있는 상태에서 충동적으로 범행한 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔다.

<연합>

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