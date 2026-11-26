인공지능(AI)이 창작 영역으로 확산하면서 신춘문예와 각종 문학 공모전에서 응모작의 독창성과 창의성을 판단할 기준을 마련하는 데 고심하고 있다. 게티이미지뱅크

인공지능(AI)이 창작 과정에 활용되면서 문학계에서도 AI 사용 기준을 둘러싼 논의가 이어지고 있다. 신춘문예를 주관하는 주요 일간지들이 공모 요강에 AI 관련 규정을 반영하면서다.

AI를 활용한 작품의 응모를 제한하는 곳이 있는 반면, 사용 목적과 범위를 공개하도록 한 곳도 있다. 자료 조사와 문장 생성 등 활용 방식이 다양해지면서 AI를 창작의 보조 수단으로 어디까지 인정할 것인지가 새로운 쟁점으로 떠올랐다.

25일 언론계에 따르면 주요 일간지들은 올해 신춘문예 공모 요강에 생성형 AI 사용과 관련한 기준을 마련했다.

동아일보와 문화일보, 세계일보, 한국일보는 생성형 AI를 활용해 응모작을 작성한 사실이 확인되면 당선을 취소할 수 있다는 내용을 공고에 담았다. AI 사용 여부를 확인하기 위한 추가 절차를 진행할 수 있다는 점도 안내했다.

경향신문과 서울신문, 조선일보는 AI 활용 사실을 공개하도록 하는 방식을 택했다. 사용 자체를 일률적으로 금지하기보다는 구체적인 활용 내역을 확인해 심사에 반영하겠다는 취지다.

경향신문은 작품 집필 과정에서 AI를 활용했다면 사용 도구와 목적, 범위를 구체적으로 기재하도록 했다. 필요할 경우 유선 면접이나 추가 자료 제출을 요청할 수 있으며, 활용 사실을 고의로 누락하거나 허위로 작성하면 당선을 취소할 수 있다고 밝혔다.

서울신문은 별도 Q&A를 통해 AI 활용 내역을 상세히 공개하도록 했다. 자료 조사와 구성, 문장 생성·수정, 교정, 번역 등 구체적인 활용 분야를 밝히도록 했으며, 심사 과정에서 유선 면접을 진행하거나 추후 검증을 통해 당선을 취소할 수 있다고 안내했다.

조선일보 역시 생성형 AI를 사용했다면 별지에 도구의 종류와 활용 내용을 작성하도록 했다. 기재 내용이 사실과 다르거나 허위로 밝혀질 경우 당선을 취소할 수 있으며, 필요하면 구술 심사도 진행할 수 있다고 공지했다.

주요 일간지들은 올해 신춘문예 공모 요강에 생성형 AI 사용과 관련한 기준을 마련하고 있다. 게티이미지뱅크

다만 AI 활용 내역을 공개하도록 한 것이 모든 형태의 사용을 허용한다는 의미는 아니다. AI가 생성한 아이디어나 문장을 그대로 제출하는 것과 자료를 조사하거나 정보를 검색하는 등 보조적인 목적으로 활용하는 것은 구분할 필요가 있기 때문이다.

한 신춘문예 관계자는 AI가 만들어낸 아이디어나 문장을 그대로 제출하는 것은 단순한 도구 활용으로 보기 어렵지만, 자료 조사와 검색 등에 활용하는 것까지 제한하기는 어렵다는 취지로 설명했다. AI의 부정 사용을 완벽하게 판별하기 어려운 만큼 구체적인 활용 내역을 확인하는 방식이 현실적인 대안이라는 설명이다.

실제 문학 창작 현장에서도 AI는 자료 조사와 작품 구상을 돕는 도구로 활용되고 있다.

장편소설 '할매'를 출간한 소설가 황석영은 올해 초 한 유튜브 방송에서 챗GPT를 조수로 활용했다고 밝혔다. 600년 된 팽나무와 시대적 배경, 작품 구성 방법 등을 AI에 입력하고 대화를 나누며 집필 과정에 참고했다는 것이다.

AI 활용을 둘러싼 논쟁은 국내 문학계에만 국한되지 않는다. 프랑스 최고 권위의 문학상인 공쿠르상도 올해 9월 AI 대필 의혹이 제기된 소설을 1차 후보에서 제외하는 등 문학 작품의 창작 주체와 AI의 역할을 둘러싼 논의가 해외에서도 이어지고 있다.

이 같은 문제는 문학뿐 아니라 미술과 음악, 사진 등 창작 전반으로 확산할 수 있다. AI를 활용한 작업이 늘어날수록 단순한 사용 여부를 넘어 활용 목적과 범위, 인간이 창작 과정에서 담당한 역할을 어떻게 판단할 것인지가 중요해질 전망이다.

문학계에서도 AI를 창작의 보조 도구로 인정하더라도 작품의 중심에는 인간의 실질적인 창작적 기여가 있어야 한다는 의견이 나온다. AI 활용을 일률적으로 금지하거나 허용하는 차원을 넘어 창작의 주체와 도구의 역할을 구분할 수 있는 기준 마련이 필요하다는 지적이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지