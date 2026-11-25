김정관 산업통상부 장관은 25일 대미투자 사업과 관련해 미국 측으로부터 원전 건설에 필요한 구체적인 부지 정보조차 전달받지 못했으며 원전 투자금 송금 일정도 정해지지 않았다고 밝혔다. 텍사스 가스복합화력발전소와 알래스카 액화천연가스(LNG) 등 주요 대미투자 사업도 미국 중간선거 국면을 거치면서 뚜렷한 진전을 보이지 못한 것으로 파악됐다.

김 장관은 이날 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 대미투자 3대 프로젝트와 관련해 “세 가지 다 아쉽게 진도를 많이 나가지 못했다”며 “선거 국면이라 그랬다”고 말했다.

25일 김 장관이 정부세종청사에서 진행된 산업부 출입기자단 간담회에서 질문에 답하고 있다. 산업부 제공

김 장관은 미국 중간선거 이후 정치적 변화에 따른 대미투자 사업 추진 일정과 원전 투자금 100억달러의 송금 시기를 묻는 질문에 “원전 송금 이슈에 대해서 정해진 게 없다”며 “미국 측이 현재 그럴 상황이 아니다”라고 답했다.

원전 사업과 관련해서는 “국내 내용들은 어느 정도 정리되고 있다”며 “어느 정도 국내 기업의 참여 윤곽이 파악돼 웨스팅하우스와 협상할 예정”이라고 설명했다.

다만 미국 측으로부터 원전 8기 건설 사업과 관련한 구체적인 부지 정보를 전달받지 못한 상태다. 원전 건설 부지의 입지 조건과 인허가 등에 따라 사업비와 수익성이 달라질 수 있는 만큼 사업성 검토를 위해서는 구체적인 부지 정보 확보가 선행돼야 한다는 것이다.

김 장관은 “원전은 암반 이슈도 있고 기후 이슈도 있고 지진 이슈도 있어서 위치가 어떻게 되는지가 중요하다”며 “EPC(설계·조달·시공)를 어떻게 설계할지, 지역 인허가 등 코스트 오버런(사업비 초과) 이슈 등을 고려해야 하는데 사이트(부지) 정보가 안 왔다”고 말했다. 이어 “선거가 끝나서 어느 정도 미국이 전열을 가다듬고 나면 소통할 기회가 있지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.

대미투자 사업 가운데 상대적으로 추진 속도가 빠른 것으로 알려진 텍사스 가스복합화력발전소 사업도 전력구매계약(PPA) 체결에 별다른 진전이 없는 것으로 나타났다. PPA는 발전사업자와 전력 수요자가 전력 공급 가격과 물량, 계약 기간 등을 정하는 계약으로 발전사업의 안정적인 수익을 확보하는 데 핵심적인 요소다.

김 장관은 PPA 진행 상황을 묻는 질문에 “특별히 진행되는 사안은 없다”면서도 “발전소 수요 등 나쁜 시그널은 없다. 시간이 가면 적절하게 갈 수 있다고 생각한다”고 답했다.

텍사스 주지사가 신규 데이터센터 건설을 불허하겠다는 입장을 밝힌 것과 관련해서는 “전력망에 연결된 프로젝트가 아니다”라며 지역경제 활성화와 일자리 창출 등에 도움이 되는 만큼 큰 문제가 없을 것으로 내다봤다.

알래스카 LNG 사업에 대해서는 “미국 측에 의견을 제시하고 어떻게 하면 상업성을 올릴 수 있을지 방안을 논의 중”이라고 밝혔다. 다만 중간선거 이후 알래스카 주지사와 상원의원이 민주당 출신으로 바뀐 것이 사업 추진에 어떤 영향을 미칠지는 지켜봐야 한다는 입장이다.

김 장관은 “(알래스카) 주지사도, (이번에 당선된) 상원의원도 이 프로젝트를 반대하진 않는다”며 “그렇다고 해서 트럼프 대통령처럼 열렬하게 (사업을 추진)해야겠다는 것도 느껴지지 않는다”고 말했다. 알래스카 방문 계획에 대해서는 “원래 가려고 했는데 선거 전에 가는 것은 좀 두려웠다”면서도 “한 번 갈 수밖에 없지 않을까”라고 답했다.

김 장관은 미국 중간선거 이후 통상환경의 불확실성에 대해서도 우려를 드러냈다. 그는 “멀리 못 보겠고 한 치 앞만이라도 보고 살았으면 좋겠다. 한 치 앞도 보기 쉽지 않다는 게 솔직한 심정”이라며 “트럼프 행정부는 대외적으로 강하게 입장을 가져가겠고 민주당은 의회를 장악해서 트럼프를 견제하려 할 것”이라고 말했다. 이어 “한 치 앞이 제 기준으로는 한 달 정도의 타이밍인데 그거라도 보기 위해 노력 중”이라며 “철저히 분석하고 모니터링 후 대응하겠다는 게 공식 답변”이라고 덧붙였다.

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