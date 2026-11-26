시공간을 뛰어넘는 로맨스 영화 '러브 와이파이 궁'이 다음 달 2일 CGV에서 개봉한다.



'러브 와이파이 궁'은 웹툰 작가 태풍(영훈 분)이 전통 가구 나전농을 통해 200년 전 조선 시대 궁녀인 소향(이루다)과 연결되면서 벌어지는 이야기다.

테이크원컴퍼니·스튜디오 디에이치엘 제공.

2026년을 사는 태풍은 나전농에 넣어놓은 휴대전화가 궁녀 소향에게 가는 기이한 일을 겪는다. 휴대전화를 되찾으려 하지만 1815년에 사는 소향을 만날 길이 없고, 둘은 이를 계기로 태풍의 휴대전화를 통해 연락을 주고받는다.



영화는 서로 다른 시대에 사는 두 사람이 가까워지며 사랑에 빠지는 로맨스물이다. 승은을 입어 천한 신분에서 벗어나는 게 목표인 소향에게 태풍이 '연애 코칭'을 해주며 벌어지는 일들을 코믹하게 그렸다. 이 과정에서 시대에 맞지 않은 인물의 행동으로 웃음을 안기는 타입 슬립물(시간 여행 설정의 작품)로서의 재미를 준다.



승은이라는 목표를 향해 나아가던 태풍과 소향은 서로를 향한 마음을 조금씩 발견한다. 여기에 왕 이휘(김동준)와 중전(전채은)까지 얽히면서 인물 간의 사랑 구도는 삼각, 사각 관계로까지 발전한다.



영화는 조아·긴유 작가의 동명 웹툰을 원작으로 했다. 그룹 '더보이즈' 출신의 영훈과 그룹 '우주소녀' 출신의 이루다가 첫 스크린 연기에 도전했다.



드라마 '뿌리깊은 나무'(2011), '별에서 온 그대'(2013) 등을 만든 장태유 감독이 크리에이터로서 기획에 참여했고, 장 감독과 드라마 '폭군의 셰프'(2025)를 함께 연출한 사석춘 감독이 메가폰을 잡았다.



사 감독은 "200년 간극을 둔 두 인물의 감정을 쌓으며 설득력을 주는 것에 가장 심혈을 기울였다"며 "현대인들에게 '당신은 그 자체로 충분히 귀한 사람'이라는 사실을 일깨워주는 선물 같은 영화가 되면 좋겠다"고 바람을 전했다.

<연합>

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