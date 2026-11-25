충북 음성군 금왕읍과 삼성면 주민들이 10년 넘게 지연되고 있는 지방도 329호선 확∙포장 사업의 조속한 착공을 촉구하고 나섰다.

금왕∙삼성 지역발전협의회와 이장협의회 등 지역 민간단체와 주민 200여명은 25일 금왕읍 금빛근린공원에서 ‘금왕~삼성 간 도로 확∙포장 조기추진 결의대회’를 열었다. 참석자들은 결의문을 낭독하며 포화 상태에 이른 도로 여건을 지적하고 충북도의 조속한 예산 반영과 사업 착공을 요구했다.

충북 음성군 금왕읍과 삼성면 주민 200여명이 25일 금왕읍 금빛근린공원에서 열린 ‘금왕~삼성 간 도로 확∙포장 조기추진 결의대회’에서 현수막과 푯말을 들고 지방도 329호선 확∙포장 사업의 조속한 착공을 촉구하고 있다. 음성군 제공

금왕읍 내송리와 삼성면 양덕리를 잇는 지방도 329호선은 중부고속도로 삼성나들목(IC) 및 인근 산업단지, 물류시설과 직결되는 중심도로로 꼽힌다. 최근 3년간 하루 평균 통행량은 2023년 1만3687대, 2024년 1만4110대, 2025년 1만3498대로 집계됐다.

도로 주변으로 개별 공장과 물류 차량 통행이 급증했지만 개설된 지 오래된 협소한 노면이 폭증한 교통 수요를 전혀 따라가지 못하고 있다. 이로 인해 출퇴근 시간대마다 교차로를 중심으로 극심한 상습 정체가 반복된다.

안전 문제도 심각하다. 인도가 없는 비좁은 구간에 대형 화물차와 일반 승용차, 보행자가 뒤섞이면서 크고 작은 교통사고 위험이 날로 커지는 실정이다. 여기에 급커브 지점의 불량한 선형까지 겹쳐 운전자와 도보 이용객 모두 안전한 통행권을 위협받고 있다.

낙후된 도로 기반은 지역 경제의 발목을 잡는 구조적 걸림돌로 작용하고 있다. 화물 수송이 지체되면서 입주 기업들의 경영 부담이 가중됐으며 신규 투자 유치와 정주 여건 개선마저 한계에 부딪혔다는 지적이 나온다.

이 사업은 2032년까지 연장 8.1㎞ 구간을 폭 18m의 4차로로 넓히는 공사다. 10여년 전 충북도 도로건설관리계획에 처음 반영됐으나 사업비 증액과 행정 절차 등으로 번번이 지연됐다.

사업비 규모도 늘었다. 당초 822억원이었던 총사업비는 실시설계 과정에서 1200억원으로 증액됐다.

도는 지난해 9월 타당성 재조사를 마친 데 이어 지난 4월 행정안전부 중앙투자심사까지 완료했다. 하지만 도의 한정된 예산과 도내 11개 시∙군 배분 등 사업비 적기 투입이 어려운 실정이다.

주민들은 “매일 주민들이 출퇴근하고 아이들이 통학하는 생활도로이자 지역 기업의 물류를 책임지는 산업도로가 10년째 제자리걸음”이라며 “확∙포장 사업이 하루빨리 착공될 수 있도록 도가 도비를 적극적으로 반영해 주기를 간곡히 요청드린다”고 호소했다.

군 역시 도비 확보를 위해 총력전을 펴고 있다. 군 관계자는 “음성군에서 충북도를 방문할 때마다 주요 현안 건의 카드를 통해 사업의 시급성을 수시로 전달하고 있다”며 “조속한 착공과 실질적인 예산 반영이 이뤄질 때까지 민간의 의지를 결집해 행정적 대응을 이어갈 것”이라고 말했다.

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