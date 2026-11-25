정부 지원금 등으로 지하 벙커를 만들어 대마를 대량 재배한 일당에게 공소청이 중형을 구형했다.



25일 수원지법 형사11부(송병훈 부장판사) 심리로 열린 결심공판에서 공소청은 마약류 불법거래 방지에 관한 특례법 위반 등 혐의로 구속기소된 30대 A씨에게 징역 10년을 선고하고 추징금 1천500만원을 명령해달라고 구형했다.

수원법원종합청사 전경. 연합뉴스

공범으로 불구속 기소된 B씨에 대해서는 징역 7년과 추징금 250만원을 명령해달라고 재판부에 요청했다.



검사는 "A씨는 계획적으로 다량의 대마초를 재배했으며 B씨도 대마초에 물을 주고 LED 등을 비추는 등 역할을 해 죄책이 가볍지 않다"며 이같이 구형했다.



중학교 동창 관계인 A씨 등은 2023~2024년 정부의 청년농업인 지원 사업을 악용해 대출금과 보조금을 챙기고, 이 자금으로 지하 벙커를 만들어 대마 150여 주를 재배한 혐의로 기소됐다.



이들은 위장 전입 등으로 지원 요건을 갖춘 것처럼 속여 연 1.5%의 저리로 9억5천만원을 대출받고, 영농정착 지원금 4천364만원을 챙긴 것으로 조사됐다.



이렇게 얻은 자금으로 인천 강화군 비닐하우스 지하에 벙커를 만든 뒤 바질 재배를 가장해 대마를 키운 것으로 드러났다.



이들은 지하 벙커에 스마트 농업 설비를 갖췄으며, 재배 비용은 매달 지급되는 청년창업농 바우처나 정부의 전기요금 할인 혜택 등으로 충당했다. 수확한 대마 일부는 야산에 은닉해 유통한 것으로 조사됐다.



이날 A씨 등의 변호인은 공소사실을 인정하면서도 피고인들이 조직적으로 대마를 생산하고 유통하려고 했던 것은 아니라는 취지로 주장했다.



A씨도 "처음부터 대마 재배를 지속하거나 업으로 삼으려 한 것은 아니"라며 "어리석은 생각과 행동으로 법을 어기고 사회에 물의를 일으킨 점을 사죄드린다"고 말했다.



B씨 또한 반성하는 자세로 살아가겠다며 선처를 호소했다.



A씨와 B씨의 선고 재판은 내달 23일 오전 10시에 열린다.

<연합>

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