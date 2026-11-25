“주식시장은 산업의 성장 속도와 똑같이 움직이지 않습니다.”

이영곤 토스증권 리서치센터장. 최상수 기자

이영곤 토스증권 리서치센터장은 25일 세계일보와 만나 최근 주요 기술주들이 호실적에도 급등락을 거듭하는 원인을 이렇게 진단했다. 인공지능(AI) 산업의 성장에는 이견이 없지만 기대감을 먼저 반영하는 증시 특성상 주가가 실적보다 너무 앞섰다는 경계감이 맞서고 있다는 설명이다. 그는 “현재 주가에 반영된 기대치의 적정성을 두고 긍정론과 부정론이 맞서고 있다”며 “상반기 상승 후 하반기 조정을 겪은 연간 흐름은 물론 하루나 일주일 단위의 짧은 주기에서도 큰 변동성이 나타나는 이유”라고 분석했다.

이 센터장은 이런 변동성이 국내 증시에서 당분간 이어질 것으로 봤다. 비중이 큰 반도체주가 조정을 받더라도 단기간 내 주도주가 바뀌기는 힘들다는 판단이다. 향후 1∼2년 안에 반도체를 대체할 만큼 큰 이익 성장세를 보여줄 산업이 나타나기 어렵기 때문이다. 그는 “내년에는 제약·바이오 등 AI 발전과 연결되는 주변 업종으로 순환매가 돌 수 있다”면서도 “주도주의 이동이 아닌 만큼 내년에도 반도체 쏠림에 따른 변동성 위험은 안고 갈 수밖에 없다”고 내다봤다.

◆HBM 넘어 전력·금융으로 번지는 AI 병목

이 센터장은 이런 장세에서 다음 투자 기회를 읽으려면 공급망의 ‘병목 이동’과 ‘자금 조달’ 여부를 추적해야 한다고 강조했다. 그는 “올해는 한국 기업이 강점을 지닌 고대역폭메모리(HBM) 반도체에 병목이 집중됐지만 앞으로는 전력과 냉각·열관리, 기판 내 소형 부품 및 장비 등으로 확산할 것”이라고 전망했다. HBM처럼 단일 품목에 고착하기보다 여러 공정에서 빠르고 산발적으로 나타날 가능성이 크다는 설명이다.

미국 중간선거 결과 민주당이 의회 다수당이 되면서 내년도 전력 부문의 병목 가능성에도 주목했다. 데이터센터의 전력 소비에 대한 검증과 규제가 강화될 수 있어, 자체 발전 능력을 확보하거나 전력을 선점한 빅테크 기업이 유리할 것이란 진단이다.

기술적 영역을 넘어 AI 투자 사이클의 지속 여부를 가를 병목으로는 ‘금융’을 꼽았다. 빅테크의 설비투자 부담이 커지면서 외부 자금 조달 압박이 높아졌기 때문이다. 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진 사태에 시장이 민감하게 반응한 배경에도 이 같은 우려가 자리 잡고 있다. 그는 “결국 AI 산업의 선순환은 수익성 증명에 달렸다”며 “최근 상장한 앤트로픽의 향후 실적과 가이던스가 핵심 잣대가 될 것”이라고 말했다.

이영곤 토스증권 리서치센터장이 25일 서울 강남구 토스증권 본사에서 올해 국내 증시에 대한 진단을 내놓으며 변동성 장세에서 개인투자자가 익혀야 할 대응 원칙을 설명하고 있다.

◆“현금 비중 유지하고 레버리지 피해야”

이 센터장은 올해 시장을 복기하며 개인투자자들이 챙겨야 할 교훈으로 ‘현금 비중 유지’와 ‘레버리지 투자 자제’를 꼽았다.

그는 “주가가 고점에서 하락하면 저가 분할 매수에 나서야 하는데, 이미 주식 비중이 100%로 꽉 차 있어 아무런 대응을 못 하는 투자자가 대부분”이라며 “주가가 무조건 계속 오른다는 전제가 아니라면 주식을 100% 채워 들고 있는 것은 시장 변화에 대한 대응력을 스스로 떨어뜨리는 일”이라고 지적했다. 시장이 호황에 들뜨거나 공포에 쏠릴 때는 방향성을 한 번 더 의심해 보고, 일정 수준의 현금을 남겨둔 채 시장 시장 상황에 맞춰 주식과 현금의 균형을 조절해야 한다는 조언이다.

단일종목 2배수 상장지수펀드(ETF)나 해외 3배수 상품 등 고위험 레버리지 투자에 대해서도 경계심을 드러냈다. 이 센터장은 “올해처럼 등락이 심한 장세에서는 레버리지 상품은 물론 하락에 베팅하는 인버스 투자자조차 수익을 내기 어려웠다”며 “‘레버리지는 계좌가 녹는다’는 경고를 말로만 듣는 것과 올해 시장을 직접 겪으며 확인한 것은 다른 만큼, 가능한 한 피해야 할 상품이라는 점을 체감하는 계기가 돼야 한다”고 말했다.

◆‘유난한 도전’ 읽고 합류

20년 가까이 여의도 증권가에서 투자전략과 포트폴리오 분석을 담당했던 이 센터장이 신생 증권사인 토스증권에 합류한 것은 2023년 초다. 토스 창업 과정을 다룬 책 ‘유난한 도전’을 읽고, 오래된 규칙과 시스템이 자리 잡은 기존 증권사와 달리 바닥부터 새로운 체계를 다져 나가는 문화에 매력을 느낀 것이 계기가 됐다. 입사 초기 “책 속에 들어와 있는 느낌을 받았다”는 그는 2024년 9월 토스증권 초대 리서치센터장을 맡아 센터 출범을 이끌었다.

출범 당시 그가 고심한 대목은 ‘존재 가치’였다. 인력 규모나 수익 구조가 기존 증권사와 다른 상황에서 여의도 리서치센터를 본뜬 “원 오브 뎀(One of them)”을 만드는 것은 의미가 없다고 판단했다. 해답은 토스 특유의 고객 중심 사고에서 찾았다. 애널리스트가 분석한 주제를 일방적으로 전달하는 공급자 중심 방식에서 벗어나, 사내 ‘유저리서치팀’과 협업해 개인투자자들이 겪는 불편함과 정보 갈증을 파고들었다.

5개국 현장을 발로 뛴 ‘다녀왔습니다’ 시리즈 역시 처음부터 기획된 프로젝트가 아니라 고객의 결핍을 추적하는 과정에서 탄생했다. 2∼3년 전 서학개미들의 미국 주식 투자는 크게 늘었지만, 개인이 접할 수 있는 정보는 영문 외신이나 시차가 지난 파편적 뉴스뿐이라는 점에 착안해 현장을 찾아 확인한 정보를 전달하기로 한 것이다.

토스증권 리서치센터가 지난달 발간한 ‘다녀왔습니다’ 시리즈의 대만편. 이영곤 센터장과 이지선·한상원 애널리스트가 대만의 인공지능(AI) 반도체 산업 생태계와 주요 기업의 경쟁력을 분석했다. 토스증권 제공

◆보조인력 없이 시니어 3명이 한 팀

리서치센터의 운영 방식도 여의도 문법과는 거리가 멀다. 증권가에서는 보기 드물게 자료 수집을 돕는 보조 인력(RA)을 두지 않았다. 이 센터장을 비롯해 이지선·한상원 연구원 등 시니어 애널리스트 3명이 업종 구분 없이 하나의 팀으로 움직인다. 해외 출장 일정을 짜고 현지 기업을 섭외하는 실무도 세 사람이 직접 챙긴다. 2년 전 센터 출범 첫 리포트를 낸 직후 미국 출장길에 올랐을 때는, 한국의 신생 증권사를 알지 못하는 현지 기업들에 수백통의 섭외 메일과 전화를 돌려 미팅 일정을 맞췄다.

이 센터장은 “단독으로 한 섹터를 맡는 기존 관행과 달리 시니어 3명이 모든 기업 미팅과 포럼에 함께 참석해 서로 놓친 부분을 토론하며 결론을 도출한다”며 “인원은 적지만 분석의 깊이 면에서는 소수가 아닌 구조”라고 설명했다.

◆목표주가 대신 ‘물고기 잡는 법’ 전달

기업금융(IB)이나 법인 영업을 하지 않는 토스증권의 독립적 구조를 바탕으로 리포트에는 목표주가와 투자의견을 적지 않는다. 별도의 계좌 개설이나 보안 프로그램 설치 없이 누구나 웹사이트에서 리포트를 열람할 수 있도록 문턱도 없앴다. 기존 증권사에서 목표주가를 제시하면 투자자들이 그 숫자가 도출된 산업의 변화나 기업 가치 판단 근거는 보지 않고 숫자에만 매몰되는 한계를 겪었기 때문이다.

이 센터장은 지난 2년간 가장 큰 보람으로 개인투자자들의 성장을 꼽았다. 4∼5년 전 토스증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 출범 초기만 해도 ‘배당을 받으면 왜 주가가 떨어지나’, ‘유상증자와 무상증자의 차이가 무엇인가’를 묻던 초보 투자자들이, 이제는 앱 내 리서치 콘텐츠에 달리는 댓글을 통해 깊이 있는 질문을 던지고 시황을 토론할 만큼 수준이 올라왔다는 것이다.

그는 “누군가 종목을 찍어주는 것을 따라 사고파는 방식으로는 시장에서 오래 살아남을 수 없다”며 “물고기를 잡아주는 대신 스스로 가치를 판단할 수 있는 분석의 틀, 즉 ‘물고기 잡는 법’을 전달해 중급 이상으로 성장한 개인투자자들의 투자 판단력을 한 단계 끌어올리는 데 기여하고 싶다”고 말했다.

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