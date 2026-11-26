‘젠슨 황 랠리’가 하루 천하로 끝났다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 하루만에 인공지능(AI) 거품론이 고개를 들면서 코스피가 25일 다시 5000선 아래로 고꾸라졌다. 외국인의 매도세가 재개되는 등 수급 여건도 여전히 취약하다. 비트코인 가격도 또다시 6만달러 고지를 내줬다. 자산 가격 전반이 약세를 면치 못하고 있다.

코스피가 6.16% 급락해 정규장을 마감한 25일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 주요 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 6.16% 내린 4,697.51로 장을 마치며 4,600대까지 내려왔다. 뉴시스

◆코스피 10여개월만에 최저로

한국거래소에 따르면 25일 코스피는 전장보다 308.52포인트(6.16%) 내린 4697.51로 장을 마쳤다. 종가 기준 지난 1월13일(4692.64) 이후 10개월여 만에 최저치다.

코스피가 하루 만에 5000선을 내준 것은 전날 미 증시 폭락이 영향을 미쳤다. 엔비디아 급락(-5.9%)에 마이크론이 11% 폭락하는 등 메모리 반도체주에 충격이 집중됐다. SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)도 9.9% 떨어졌다. 이에 코스피는 개장 8분 만에 매도사이드카가 발동됐다. 코스닥 역시 전거래일보다 15.24포인트(2.29%) 하락한 650.64포인트에 거래를 마감했다.

국내 증시의 양대 축인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 9.87%, 11.05% 하락한 17만700원, 103만원에 장을 마쳤다. 종가 기준 삼성전자는 3월31일(16만7000원), SK하이닉스는 4월10일(102만7000원) 이후 최저치다. 삼성전자의 시가총액은 997조9598억원으로 1000조원 아래로 내려왔다.

이경민 대신증권 연구원은 “AI 투자심리가 재차 위축되며 전일 상승분을 반납했다”며 “앤트로픽의 주가가 공모가를 하회한 점도 AI 산업의 성장성에 대한 의구심을 확대했다”고 분석했다.

젠슨 황 CEO의 복귀가 오히려 엔비디아 경영 불확실성을 높였고 이것이 국내 증시에 부정적인 영향을 미치고 있다는 분석도 나온다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “엔비디아 이사회가 기존 결정을 번복하면서 지배구조 논란이 제기됐고 미 의회의 공개청문회 등으로 당분간 변동성 지속 국면이 이어질 것”이라고 내다봤다.

외국인의 매도세도 증시 하방 압력을 키웠다. 이날 유가증권시장에서 외국인은 1조9085억원을 순매도했다. 개인과 기관은 각각 1조4234억원·8억3900만원을 순매수·순매도했다. 외국인은 전날 8거래일 만에 순매도에서 순매수로 전환했지만 하루 만에 다시 매도행렬을 이어갔다. 이달 들어 외국인이 유가증권시장에서 팔아치운 주식만 15조8198억원에 달한다. 같은 기간 개인과 기관의 순매수 규모는 각각 2조4526억원·5조1300억원에 그쳤다.

다만 시장은 금융당국의 자사주 일일 매수주문 수량 한도 완화가 향후 증시 반등의 마중물 역할을 할 수 있을지 주목하고 있다. 금융투자업계에 따르면 이달 들어 전날까지 코스피·코스닥시장의 자사주 취득 공시(직접 취득 및 신탁계약)는 총 72건으로 지난해 같은 기간(26건)의 2.8배 늘었다. 특히 금융당국이 자사주 일일 매수주문 수량 한도 완화를 결정한 지난 23일과 제도 시행 첫날인 24일에만 13개 기업이 신규 자사주 취득을 결정했다.

제일기획은 전날 600억원 규모의 자사주 직접 취득을 결정했다. 헥토파이낸셜과 헥토이노베이션도 각각 23억원, 16억원 규모의 자사주 매입을 공시했고 엑세스바이오는 100억원 규모의 자사주 취득 신탁계약을 체결했다. 아울러 기타법인도 이달 들어 전날까지 유가증권시장에서 7조7598억원을 순매수했다. 지난 8월19일부터 전날까지 단 하루(9월3일)를 제외하고 매 거래일 순매수했다.

미국 현물 상장지수펀드(ETF)에서 대규모 자금이 이탈하는 등 디지털자산 투자 심리가 좀처럼 회복되지 않으면서 25일 오후 비트코인 가격이 5만9000달러 선까지 내려왔다. 일주일 전과 비교해선 8% 넘게 하락했다. 사진은 지난 22일 서울 강남역 전광판에 게시된 한 가상자산 거래소의 광고. 뉴스1

◆비트코인 가격 5만9000달러선

비트코인 가격도 약세다. 미국 현물 상장지수펀드(ETF)에서 대규모 자금이 이탈하는 등 디지털자산 투자 심리가 좀처럼 회복되지 않는 가운데 투자자들의 공포심도 커지고 있다.

25일 디지털자산 통계전문업체 코인게코에 따르면 이날 오후 비트코인 가격은 5만9000달러 선에서 등락을 거듭했다. 24시간 전에 비해 2% 이상, 일주일 전과 비교해선 8% 넘게 하락했다. 지난 21일 5만5000달러대까지 내려갔던 비트코인은 23일 6만3000달러대까지 회복했으나 다시 6만달러 아래로 밀렸다.

가장 큰 원인은 미국 현물 ETF에서의 대규모 자금 이탈이다. 지난 23일(현지시간) 미 현물 ETF에선 하루 만에 5억6970만달러가 유출됐다. 이달 누적 유출액은 47억1000만달러로, 월간 사상 최대치를 넘어섰다. 기관 투자자들의 자금 이탈이 진정되지 않는 흐름이다.

이환욱 유안타증권 연구원은 “이번 조정은 거시 요인이 아닌 암호자산 고유의 수요 이탈에서 비롯된 것”이라며 “단기적으로 수요 이탈과 사상 최대 자금 유출로 약세를 보일 것”이라고 전망했다.

미국의 거시경제 환경 역시 디지털자산 투자 심리 회복을 저해하는 요인으로 꼽힌다. 미국 국채금리 상승과 기준금리 추가 인상 전망 속에 위험회피 심리가 갈수록 공고해지는 분위기다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 추가 관세 부과 움직임도 불확실성을 키우고 있다. 트럼프 행정부의 관세 정책은 미국 내 소비재 가격 상승 요인으로 작용해왔다. 추가 관세 부과로 인플레이션 압력이 커지면 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상 기조가 장기화할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

디지털자산 시장을 둘러싼 불확실성이 짙은 만큼, 전문가들은 단기적으로 방어적인 투자 전략을 취해야 한다고 조언했다. 홍진현 삼성증권 연구원은 “반감기 사이클의 영향력이 완전히 사라진 것은 아닌 만큼 추세 반전 가능성은 존재한다”면서도 “적극적인 투자보다는 거시경제 환경과 시장 수급을 면밀히 살피며 방향성을 확인하는 신중한 접근이 필요하다”고 조언했다.

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