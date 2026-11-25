재산 문제로 다투던 형을 흉기로 살해한 70대가 항소심에서도 중형을 선고받았다.



부산고법 창원재판부 형사1부(박광서 부장판사)는 25일 살인 혐의로 재판에 넘겨진 70대 남성 A씨의 항소를 기각하고, 징역 20년을 선고한 원심 판단을 유지했다.

법원 로고. 연합뉴스

A씨는 지난 1월 경남 김해시 화목동 한 주택에서 친형인 70대 B씨를 흉기로 살해한 혐의로 구속기소 돼 1심에서 징역 20년을 선고받았다.



그는 B씨에게 선친이 남긴 토지에 대한 보상금이 나오면 4천만원을 달라고 요구했으나 받아들여지지 않자 다투던 중 이같이 범행한 것으로 조사됐다.



과거 B씨는 김해 소재 토지를 선친에게 물려받았고, 토지에 대한 도로공사 측 협의 매수 등으로 상당한 보상금을 받게 됐던 것으로 파악됐다.



A씨는 1심 재판 과정에서 B씨를 살해할 의도가 없었고, B씨 폭행을 방어하기 위한 정당방위 등에 해당한다고 항변했다.



그러나 1심 재판부는 2015년 A씨가 자신 아파트 경비원에게 흉기를 들고 협박해 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고받은 전력과 B씨 살해 당시 수십차례 흉기를 휘두른 점 등을 근거로 이 주장을 받아들이지 않았다.



1심 선고 이후 A씨는 항소심에서도 같은 주장을 했으나 역시 받아들여지지 않았다.



항소심 재판부는 "범행 전후 경위 등을 고려하면 살인 고의가 충분히 인정된다"며 항소 기각 이유를 설명했다.

<연합>

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