왼쪽부터 개그맨 정준하·오정태·장동민. 뉴시스·뉴스1

무대 위에서 웃음을 주던 개그맨들이 최근 자녀들의 남다른 행보로 화제를 모으고 있다. 방송에서 나란히 자녀 근황을 전한 정준하·오정태부터, 영재 판정을 받은 4세 딸의 유창한 영어 실력을 공개한 장동민까지. 아빠의 두뇌와 성실함을 물려받아 언어와 학업 능력을 두루 뽐내는 개그맨 2세들의 활약상을 모아봤다.

◆언어·춤·배려심까지 갖춘 ‘육각형 아들’, 정준하 부자

4개 언어에 능통한 정준하 아들 정로하군. 유튜브 채널 ‘SBS Entertainment’ 캡처

방송인 정준하는 24일 방영된 SBS ‘동상이몽2-너는 내 운명’(동상이몽2)에서 아들 정로하군의 언어 재능을 소개했다.

그는 “아들이 국제학교에 다닌다”며 “영어·일본어·한국어는 원어민처럼 하고 중국어도 할 줄 안다”고 4개 국어 실력을 자랑했다. 일본인 엄마를 둔 로하군은 일본어를 가장 잘하는 것으로 알려졌다.

함께 출연한 김구라는 로하군을 두고 “인물도 좋고 춤도 잘 추고 노래도 잘하고 말도 잘하더라”며 칭찬을 아끼지 않았다.

‘I SAY WOO!(아새우!)’ 안무 동작을 설명하고 있는 정로하군. 유튜브 채널 ‘정준하하하’ 캡처

로하군은 9세 때 정준하의 부캐릭터 곡 ‘I SAY WOO!(아새우!)’의 안무를 3일 만에 배워 뮤직비디오에 출연했으며 이후 지드래곤의 ‘POWER(파워)’ 안무 커버 영상에서 수준 높은 춤 실력을 보여 지드래곤의 응원 댓글을 받기도 했다.

사회성도 재능만큼 돋보인다. 2023년 정준하 유튜브 채널에 공개된 영상에서 로하군은 크리스마스 선물 속 과자를 꺼내 곧장 제작진에게 나눠줬다. 이를 본 누리꾼들은 “저 나이대 아이가 주변 사람을 배려한다니”, “벌써부터 사회생활 만렙이다”, “아빠가 나눠주고 챙겨주는 모습을 보고 배운 것 같다”며 호평했다.

MBC 예능프로그램 ‘무한도전’에서 ‘바보 형’ 캐릭터로 자리 잡았던 정준하는 2009년 방송 당시 웩슬러 지능검사에서 IQ 124로 유재석을 제치고 멤버 중 1위를 차지했다.

◆만 17세에 카이스트 조기 입학…성실함과 끈기 물려받은 오정태 부녀

딸 오정우양의 카이스트 합격증을 꺼내 보이고 있는 오정태. 유튜브 채널 ‘SBS’ 캡처

개그맨 오정태도 이날 같은 방송에서 과학고에 재학 중인 첫째 딸 오정우양의 카이스트(KAIST) 합격증을 이마에 붙이며 기쁨을 감추지 못했다.

그는 “첫째 딸이 만 16세인데 조기 입학으로 카이스트에 합격했다”며 “만 17세에 카이스트 학생이 되는 것”이라고 웃었다.

정우양의 남다른 학업 성취 비결은 지난해 9월 ‘동상이몽2’에서 한 차례 화제를 모았다. 당시 과학고에 진학한 정우양은 세계적인 공학자를 꿈꾸며 오전 6시에 기상해 월·주·일 단위 계획을 세우고 실천하는 모습을 보였다. 책상 4개를 옮겨 다니는 이른바 ‘철새 공부법’으로 집중력을 유지하는 한편 칠판 앞에서 강의하듯이 공부하기도 했다.

오정태는 “딸이 초등학교 4학년 무렵부터 공부를 열심히 하기 시작했다”며 “학원에서 1등을 한 것이 벽보로 붙어 그걸 유지하려고 공부에 매진한 것 같다”고 설명했다.

아내 백아영은 “부부가 머리가 좋지 않아서 머리를 닮은 것 같지는 않다”며 “확실하게 닮은 건 저희의 성실함과 끈기, 노력인 것 같다”고 말했다.

첫째 딸 오정우양(왼쪽)과 둘째 딸 오채우양. 유튜브 채널 ‘SBS’ 캡처

정우양 역시 “중학교 때부터의 꾸준함이 과학고 합격의 비결”이라며 “차로 데려다주시고 밥을 챙겨주시는 부모님의 간접적인 지원이 좋은 영향을 주었다”고 고마움을 전했다. 현재 중학생인 둘째 딸 채우양도 언니의 뒤를 이어 영재고 진학을 준비 중이다.

◆‘갓동민’ DNA 물려받은 상위 1% 언어 영재, 장동민 부녀

장동민과 첫째 딸 장지우양. 장동민 인스타그램 캡처

서바이벌 프로그램에서 5연속 우승을 해 ‘갓갓갓갓갓’이라는 별명이 붙은 개그맨 장동민 역시 딸의 천재성이 주목 받은 바 있다.

장동민은 지난 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “사랑하는 우리 딸 지우랑 대화가 힘들다, 해석 좀 해달라”는 유쾌한 글과 함께 영상을 올렸다. 2022년생으로 만 4세인 딸 지우양이 거침없이 영어로 말하는 모습이 담긴 영상이었다.

지우 양의 남다른 언어 감각은 일찍이 전문가의 검증을 받았다. 지난해 7월 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 35개월 나이로 웩슬러 유아지능검사를 받은 지우양은 50분간 흔들림 없는 집중력을 발휘했다. 검사 결과 언어지능은 56개월 수준으로 상위 1%, 전체 지능지수는 127로 상위 4%에 해당했다.

언어지능 상위 1%, 전체 지능 상위 4% 판정을 받은 장지우양. 유튜브 채널 ‘KBS 슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처

당시 센터장은 “수능으로 치면 1등급에 해당하는 지능”이라며 “언어 지능이 상위 10%만 돼도 이중 언어 교육이 어렵지 않아 언어 한 가지를 더 배워도 된다”고 평가했다.

지우 양은 평소에도 ‘발견’, ‘선배’ 같은 유아 수준에 어려운 어휘를 사용할 뿐 아니라 상황과 문맥을 이해하며 언어를 구사해 눈길을 끌었다. 방송에서 장동민이 어머니에게 “할머니 조용”이라고 말하자 옆에 있던 지우 양이 곧바로 “아빠 조용”이라고 받아치는 장면은 “천재가 천재를 낳았다” 등의 반응을 끌어냈다.

희극인은 사람들에게 웃음을 주기 위해 일부러 빈틈을 보이곤 하지만 빠른 순발력과 예리한 관찰력, 끊임없는 노력으로 무대를 지키는 직업이다. 최근 온라인상에서도 “개그맨 중에 똑똑한 사람이 많다”는 재평가가 이어지며 두각을 나타내는 자녀들에게 이목이 집중되고 있다.

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