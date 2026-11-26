이재명 대통령은 25일 가정폭력 피해자가 처벌을 원하지 않더라도 가해자에게 책임을 물을 수 있도록 법 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 이 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 반인권·내란 범죄 가담자의 정부포상 취소와 여성폭력 근절, ‘가짜 구급차’ 단속 강화 등 정부의 정책과 성과를 잇달아 알리며 ‘SNS 정치’를 이어갔다.



이 대통령은 이날 오전부터 엑스(X)에 사회 분야 정책 관련 글을 연달아 게시했다. 0시40분쯤 올린 첫 글에서는 5·18 민주화운동 진압 등 신군부 시기 헌법질서·인권 침해 행위와 관련해 수여된 정부포상이 대거 취소된 것을 두고 “반인권범죄 가담, 내란범죄 수행자들의 서훈 박탈, 만시지탄이나 너무 당연한 조치”라고 밝혔다.

이재명 대통령. 뉴시스

전날 국무회의에서는 5·18 민주화운동 진압과 삼청교육 피해사건 등과 관련해 부적절한 정부포상을 취소하는 내용의 서훈 취소안이 심의·의결됐다. 경찰청에 따르면 취소 대상은 경찰관 102명에게 수여된 정부포상 104점이다. 이 대통령은 “앞으로도 마지막 한 명까지 역사 교정은 쭉 계속될 것”이라고 강조했다.



이 대통령은 이날 ‘세계 여성폭력 추방의 날’을 맞아 여성이 두려움 없이 살아갈 수 있는 사회를 만들겠다는 의지도 밝혔다. 별도 엑스 글에서 “최근 가정폭력과 스토킹, 교제폭력 등 관계성 범죄가 잇따르고 있다”며 “위험 신호도 있었고, 도움을 요청하는 목소리도 있었음에도 소중한 생명을 지켜내지 못했다”고 지적했다. 이어 “폭력으로부터 피해자를 지켜내지 못하는 일이 반복되어서는 안 된다. 자신의 안전을 지키는 일을 피해자 개인에게 맡겨서도 안 된다”며 피해자의 생명을 지키는 것이 국가의 기본적 책무라고 강조했다.



구체적으로 가정폭력 범죄에 대한 반의사불벌죄 적용을 배제하는 법 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 피해자가 처벌을 원하지 않는다는 의사를 밝히더라도 가해자를 처벌할 수 있도록 하겠다는 것이다. 이와 함께 ‘초안전사회’를 만들기 위한 범정부 종합대책도 조만간 발표하겠다고 예고했다. 이 대통령은 “여성이 두려움 없이 일상을 살아가고, 누구나 안심할 수 있는 사회를 만들겠다”며 “‘목숨 살리는 정부’가 되겠다”고 약속했다.



이 대통령은 한성숙 국무총리가 올린 ‘가짜 구급차’ 근절 대책 관련 글도 공유했다. 이 대통령은 “이제 가짜 구급차는 없을 것이다. 수시로 운행 실태를 확인할 수 있고, 그렇게 할 것”이라고 강조했다. 가짜 구급차는 사적 용도 등 본래 목적과 다르게 운행되는 구급차를 뜻한다. 한 총리는 “국민이 비켜준 길, 생명을 위해서만 쓰이게 하겠다”며 내년부터 이상 운행을 자동으로 탐지하는 기능을 도입하겠다고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지