김정은 북한 국무위원장의 딸 주애가 해외 명품 스키복을 입은 사진이 공개된 가운데 스키 장비가 유엔 제재로 대북 반입이 금지된 사치품인 것으로 확인됐다. 그간 명품 의류, 장신구 등을 착용한 김씨 일가의 모습이 수차례 포착돼 이들을 위해 북한에 반입되는 사치품은 상당한 규모에 이를 것으로 추정된다.

지난 15일 김정은 북한 국무위원장의 삼지연시 관광지구 현장시찰에 동행한 딸 주애가 외국산 명품 스키복을 입은 모습. 주애의 스키복은 유엔 제재에 따른 북한 반입 금지 품목이다. 연합뉴스

미국 국무부 대변인은 24일(현지시간) 미국의소리(VOA) 방송의 관련 질의에 “김주애가 착용한 유럽산으로 추정되는 고가 스키 장비는 유엔 제재에 따라 북한 반입이 금지된 사치품”이라고 밝혔다.

유엔 안전보장이사회는 북한의 첫 핵실험 이후인 2006년 결의 1718호를 채택해 사치품의 대북 공급·판매·이전을 금지했다. 2016년 결의 2270호에서는 대북 반입 금지 사치품에 ‘여가용 스포츠 장비’를 명시했다.

김정은 일가의 ‘명품애호’는 과거 여러 차례 공개됐다. 한국국방연구원(KIDA)은 2024년 연구에서 의류, 장신구뿐만 아니라 차량, 요트 등 김정은 일가의 연간 사치품 소비 규모를 8300억원으로 추산했다.

이 같은 사치품 소비 행태는 특권적 생활양식을 드러내는 동시에 ‘백두혈통’의 위상을 시각적으로 과시하기 위한 목적이라는 해석이 나온다.

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