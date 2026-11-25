젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 극적인 복귀로 인한 주가 효과가 하루 만에 소멸한 모습이다. 황 CEO가 전사회의를 개최하며 의지를 보여줬지만 인공지능(AI) 산업에 대한 근본적인 회의론과 해소되지 않은 중국 스파이와의 불륜 의혹이 시장 불안 심리를 자극했다.

지난 23일(현지시간) 엔비디아 공식 X계정에 등록된 사진 속 젠슨 황 최고경영자가 복귀해 임직원의 환영을 받는 모습. AFP연합뉴스

24일(현지시간) 미국 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 황 CEO는 복귀 하루 만인 이날 전 직원회의를 소집하고 “이번 회의는 지금까지 진행한 회사 회의 가운데 가장 힘들고, 내 인생에서 두 번째로 힘든 회의”라고 말했다. 그는 자신이 심리치료를 받고 있다며 “두 번째 기회에서는 더 잘하겠다”고도 했다. 잇단 불륜 스캔들에 휘말린 그는 “가족에게 상처를 줬고, 아내에게 상처를 줬다. 여러분 모두에게 상처를 줬다”고 반성했다.



그러나 경영과 관련해서는 기존 체제를 유지하겠다고 밝혔다. 그는 “유능한 리더들이 조직의 각 부문을 이끌고 있기 때문에, 다른 기업과 같은 승계 계획은 필요 없다”고 강조했다. 그러면서 별도의 승계 계획은 임원진 간 불필요한 위계질서를 만들 우려가 있다며 “임원진 중 누구든 자신의 후임이 될 수 있다”고 설명했다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 이사회에 압력을 넣어 자신을 복직시켰다는 외신 보도는 부인했다.

황 CEO는 “(이사회가) 전반적인 상황을 평가한 결과, (자신의 복귀가) 국가 안보에 위협이 되지 않는다는 확신을 얻었기 때문”이라고 주장했다.

미 행정부에서도 트럼프 대통령의 개입 논란에 발을 빼려는 모습이 포착된다. 토드 블랜치 법무장관은 전날 인터뷰에서 황 CEO가 국가안보 위험이나 불법행위 의혹에서 벗어난 것이냐는 질문에 즉답을 피했다. ‘법무장관이 황 CEO가 불법행위에 관여한 증거가 없다고 확인했다’는 트럼프 대통령의 주장과는 배치되는 언행이다. 황 CEO 사태와 깊이 관련된 마코 루비오 국무장관도 그의 복귀에 대해 공개적인 입장을 내놓지 않고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·오른쪽)가 지난해 4월 미국 워싱턴 백악관에서 도널드 트럼프 대통령과 함께 대미 투자에 관해 설명하고 있다. 트럼프 대통령이 황 CEO 복귀를 위해 엔비디아 이사회와 직접 대화했다고 밝히면서 인사 개입이라는 비판을 받고 있다. 세계일보 자료사진

로이터통신은 황 CEO의 전격적인 복귀에도 불구하고 그의 복귀를 둘러싼 정치적 위험 등 의문점은 여전히 남아 있다고 지적했다. 이는 엔비디아의 반도체 공급에 의존하는 AI 업계의 불안 요소로 계속 작용할 것이란 전망이다. 크리스 보챔프 IG그룹 수석 시장분석가는 “(황 CEO가) ‘무엇을 알고 있었는지, 또 저지른 일은 없는지, (엔비디아의 반도체는) 중국으로 얼마나 흘러갔는지’와 같은 질문들은 시장의 신뢰를 계속해서 깎아내릴 것”이라고 말했다.

이 영향으로 시장은 일제히 약세를 나타냈다. 황 CEO 복귀 첫날 31% 상승했던 엔비디아 주가는 이날 전거래일보다 5.9% 하락했다.

코스피도 6% 넘게 급락해 전날 상승분(297.49포인트, 6.32%)을 모두 반납하고 하루 만에 5000선이 또다시 붕괴됐다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 308.52포인트(6.16%) 내린 4697.51로 장을 마쳤다. 코스닥도 15.24포인트(2.29%) 하락한 650.64로 마감했다.

아시아 증시도 하루 만에 일제히 파란불이 켜졌다. 대만 가권지수는 이날 전거래일 대비 4.94% 급락한 채 장을 마쳤다. 일본 닛케이225지수도 전날보다 2.78% 떨어졌다.

전문가들은 대규모 투자에 대한 수익성 등 ‘AI 거품론’에 대한 근본적인 의문이 해결되지 않은 상황에서 ‘황 CEO 복귀’라는 외부 요인만으로 이뤄진 급상승분의 반락은 피할 수 없었다고 분석했다. 차익 실현을 위한 매도세 영향도 받았다. 진 골드먼 세테라파이낸셜그룹 최고투자책임자(CIO)는 “(황 CEO 복귀라는) 한 가지 소식만으로는 AI 투자에 대한 투자자들의 의문을 완전히 해소할 수는 없다”고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지