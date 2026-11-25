조희대 대법원장 탄핵을 둘러싼 여야의 충돌이 국회 안팎의 전면적인 세 대결로 확산하고 있다. 더불어민주당은 진보 성향 야당에 5당 연대를 공식 제안하며 탄핵 추진에 속도를 냈고, 국민의힘은 경북 경주에서 규탄대회를 열며 전국적인 장외 여론전에 나섰다. 내년도 예산안 법정 처리 시한이 일주일 앞으로 다가왔지만 여야가 사법부 수장 탄핵을 놓고 정면충돌하면서 민생 예산·입법은 뒷전으로 밀려나고 있다는 비판이 나온다.

정면충돌 더불어민주당이 25일 조희대 대법원장 탄핵을 위한 진보 성향 5당 연대를 공식 제안하면서 연내 탄핵소추안 처리에 속도를 내고 있다. 반면 국민의힘은 여당의 조 대법원장 탄핵 추진과 조작기소특검법 강행 처리를 묶어 대여 공세에 총력을 기울이면서 연말 정국 경색이 심화하고 있다. 사진은 여당의 조 대법원장 탄핵 추진과 관련해 서울 여의도 국회 여야 대표실과 원내대표실 앞 게시판에 각각 붙은 포스터. 허정호 선임기자

민주당 김민석 대표는 25일 국회 최고위원회의에서 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당에 “조 대법원장 탄핵 신속 추진을 위한 5당 연대를 공식 제안한다”고 밝혔다. 김 대표는 “12·3 내란에 항거한 주역이 한데 모여 조희대 사법부로 무너진 사법 정의를 바로 세우고 사법부 독립을 이루기 위한 공동행동에 함께 나설 수 있기를 희망한다”고 말했다. 비상계엄 내란을 청산하고 헌정질서를 바로 세우겠다고도 강조했다.



민주당은 전날 범여권 5당 실무협의를 진행하는 등 연대 방안을 조율해 온 것으로 알려졌다. 당 탄핵소추추진단을 중심으로 자체 탄핵안 마련에도 속도를 내고 있다.



국민의힘 장동혁 대표는 이날 조 대법원장의 고향인 경북 경주에서 열린 ‘이재명 탈옥법 강행처리 경주시민 규탄대회’에서 “조희대 탄핵이 아니라 이재명 탄핵이 먼저여야 하지 않겠느냐”고 주장했다. 민주당의 탄핵 추진은 “이재명 재판 재개를 막기 위한 방탄 탄핵”이라고 비판했다.



장 대표는 “국회에서 탄핵안이 통과되는 그 즉시 대법원장의 직무가 정지된다”며 “내년 2월 법관 정기인사도 멈춰 서게 된다”고 했다. 민주당이 재판부 교체에 따른 이 대통령 재판 재개를 막으려 한다는 주장이다. 경주가 지역구인 국민의힘 김석기 의원도 이 대통령의 재판 문제를 거론하며 법무부 장관 인선 역시 공소취소를 위한 것이라고 주장했다.



여야가 탄핵 공방을 벌이는 사이 820조9000억원 규모의 내년도 예산안 심사는 지지부진하다. 여야는 지난 23일 예산안 조정소위원회에서 주요 사업 예산을 잇달아 보류했고, 최대 쟁점인 162조3000억원 규모의 미래대응기금도 합의하지 못했다. 민주당은 기금 신설을 고수하고 국민의힘은 전액 삭감을 요구하면서 해당 안건은 24일부터 가동된 소소위로 넘어갔다.

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