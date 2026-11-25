“손바닥만 대면 인식이 되는 게 신기했습니다. 편리해서 상용화가 된다면 많이 쓰일 거라고 생각합니다.”
25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘코리아 핀테크 위크 2026’에 마련된 네이버페이 부스를 방문한 엘라(26세, 여)씨는 이날 첫 선을 보인 장정맥 인증기술 ‘네이버페이 핸드사인(Npay Handsign)’에 대해 이렇게 평가했다.
네이버페이 핸드사인은 단말기에 손바닥을 대면 본인인증이 이뤄지는 방식으로 손바닥 아래 혈관을 근적외선으로 읽어낸다. 위·변조가 어렵고 조명이나 각도 등 환경 변수로부터 받는 영향이 상대적으로 낮다. 안면인식 기반의 ‘페이스사인(Facesign)’에 이은 차세대 생체인증기술이다.
현재 상용화를 목표로 더 많은 데이터를 쌓기 위해 네이버 직원들의 출퇴근에 해당 기술을 사용해 사내에서 검증 중이다. 현장에 있던 이승배 네이버페이 부사장(CTO)은 “올해는 어려울 것 같고 내년 상용화를 기대하고 있다”며 “실제 상용화 이후 얼마나 좋은 반응이 나올지가 걱정”이라고 말했다.
최근 금융권에서 잇따라 발생한 개인정보 유출과 관련한 우려에 대해서는 “철저히 관리하고 있다”고 설명했다. 이 부사장은 “최초로 정보를 획득하는 과정만 다르지 개인을 매칭하고 정보를 암호화해서 보관하는 것은 페이스사인과 거의 동일하다”며 “국제 인증을 기준으로 정보 유출이 발생하지 않도록 관리하고 있다”고 설명했다.
핸드사인보다 상용화가 먼저 된 페이스사인은 2019년 처음 출시됐다. 이후 2024년 경희대 서울캠퍼스 내 결제 수단으로 업계 최초 상용화를 시작한 데 이어 지난해 11월에는 오프라인 통합 단말기 ‘네이버페이 커넥트’ 가맹점으로 사용처를 넓혔다. 올해 6월 기준 10만개 가맹점에서 사용하고 있다.
이날 부스에서는 페이스사인을 통해 이뤄진 결제가 개인과 소상공인의 금융 생활에 어떤 영향을 줄 수 있는지를 간접 체험할 수 있었다. 결제를 체험하고 나면 스마트폰 알림을 통해 네이버페이 보험금 청구 서비스로 연결해 실손24 자동 연동으로 서류 없이 간편하게 실손 보험을 청구하는 과정을 스크린으로 확인할 수 있다. 마이데이터를 기반으로 병·의원과 약국의 결제 내역을 확인하고 청구할 보험사와 보험금 수령 계좌를 자동으로 불러와 보험금 청구까지 몇 번의 터치로 빠르게 진행 가능하다.
네이버페이 커넥트를 사용하는 가맹점은 지난 달부터 무료 데이터 분석 서비스인 ‘Npay biz 우리 가게 리포트’를 받아볼 수 있다. 서비스에서는 크게 매출 현황 비교, 배달 주문 동향, 동종 업종 비교, 상권 변화 정보를 제공한다.
단말기에 기반을 둔 실시간 매출 현황 지표를 한 시간 단위로 확인하고, 이를 지난주 또는 요일 평균과 비교해 볼 수 있다. 이때, 우리 가게뿐 아니라 내가 속한 동네와 시군구·전국 단위의 전체적인 현황도 함께 제공돼 우리 가게만의 매출 변화인지 전반적인 흐름인지 등을 다각도에서 가늠해볼 수 있다. 배달이 활발한 식음료 업종 특성에 걸맞게 동네 배달 주문 현황도 1시간 단위로 제공된다.
박상진 Npay 대표는 “장정맥 인증기술부터 데이터 기반의 비즈니스 분석 리포트까지 결제 서비스가 새로운 기술과 금융 경험으로 확장될 수 있도록 투자를 지속하고 있다”며 “앞으로도 Npay를 통해 사용자와 소상공인에게 더 나은 경험을 선보일 수 있도록 새로운 시도를 이어 나갈 것”이라고 말했다.
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