판사회의 “재판 비판 존중… 정치적 제재는 안돼” 이영훈 창원지법원장(왼쪽)이 25일 경남 창원 성산구 창원지방법원 청사로 출근하고 있다. 더불어민주당이 조희대 대법원장의 탄핵소추를 추진하면서 창원지법은 이날 판사 전원으로 구성된 전체 판사회의를 열어 사법부 독립에 관한 안건을 논의했다. 30일에는 전국법관대표회의가 예정돼 사법부 독립에 대한 목소리가 나올 것으로 보인다. 창원=뉴스1

더불어민주당이 국회 과반 의석을 확보하고도 조희대 대법원장 탄핵을 위한 범진보 5당 연대에 나선 것은 탄핵 추진의 정치적 동력과 여론의 지지를 확보하려는 포석으로 풀이된다. 12·3 비상계엄 저지 2주년을 앞두고 당시 협력했던 정당과 시민사회를 다시 결집해 탄핵의 명분을 강화하겠다는 구상이다. 그러나 조국혁신당이 탄핵안 처리 일정부터 확정하라고 요구한 데 이어 비공개 협의 내용이 공개된 데 유감을 표하면서 연대 추진 초기부터 이견이 불거졌다.

민주당 김민석 대표는 25일 국회 최고위원회의에서 조 대법원장 탄핵을 위한 공동전선 구축을 제안하며 “민주당, 조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당은 국민과 함께 윤석열의 12·3 비상계엄 내란을 막아내고 빛의 혁명을 이뤄왔다”고 강조했다. 이어 “민주당은 조 대법원장 탄핵과 내란 완전 종식을 위한 5당 연대를 필두로 시민사회와도 연대의 지평을 지속적으로 넓혀 가겠다”고 밝혔다. 조 대법원장 탄핵을 내란 청산의 연장선에 놓고 범진보 진영의 공동행동을 끌어내려는 것이다.

민주당은 현재 161석을 보유하고 있어 다른 정당의 협조 없이도 탄핵소추안을 발의하고 가결할 수 있다. 대법원장 탄핵소추는 국회 재적의원 3분의 1 이상의 발의와 과반수 찬성으로 의결된다. 재적의원 300명 기준으로 각각 100명과 151명이 필요하다. 그럼에도 연대에 나선 것은 사법부 수장 탄핵에 따른 정치적 부담을 분산하고 헌법재판소 심판 과정까지 고려해 탄핵 추진의 정당성을 부각하려는 것으로 해석된다.



실제 탄핵에 대한 여론은 민주당에 우호적이지 않다. 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 23∼24일 전국 18세 이상 1001명을 조사한 결과 조 대법원장 탄핵 추진에 찬성한다는 응답은 33.5%, 반대는 48.2%였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 탄핵 반대가 찬성보다 14.7%포인트 높아 범진보 진영을 넘어 중도층까지 설득해야 하는 상황이다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 24일 국회에서 열린 '한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가' 긴급 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

민주당은 탄핵소추추진단을 중심으로 비상계엄 당시 대법원의 대응과 이재명 대통령 공직선거법 사건 파기환송 과정, 대법관 재제청 논란 등을 탄핵 사유로 검토하고 있다. 한덕수 전 국무총리 사건의 대법원 판결도 문제 삼고 있지만, 판결 내용 자체와 별개로 절차상 하자가 있었는지를 살펴보고 있다. 사법부 독립을 침해한다는 비판에 대응할 수 있는 탄핵 사유를 제시해야 하는 상황이다.



민주당은 연대 논의가 진전되고 있다는 입장이다. 박성준 수석대변인은 최고위 직후 기자들과 만나 “조 대법원장 탄핵을 신속히 추진하고 공동 대응하기로 의견을 모았기 때문에 이미 실무회의가 진행됐다”고 밝혔다.

김준형 조국혁신당 원내대표가 25일 여의도 국회 의원회관에서 열린 공공기관 이전부지의 주택용지 활용 및 지속가능한 부담가능주택 공급대책 토론회에서 발언하고 있다. 왼쪽은 조국 혁신정책연구원장. 뉴시스

그러나 혁신당은 탄핵안 발의와 처리 일정부터 정해야 한다며 민주당을 압박했다. 박병언 선임대변인은 “현실적으로 11월 내 처리가 불가능하다면 12월 2일 발의, 12월 3일 처리라도 구체적인 협의를 하고 그에 따라 제 정당 연석회의가 구성됐으면 좋겠다”고 밝혔다. 혁신당은 탄핵 추진에 동의하면서도 공동 연대기구의 구성보다 구체적인 실행 계획이 우선이라는 입장이다. 비공개 실무협의 내용이 공개된 것을 놓고도 양측의 신경전이 벌어졌다. 혁신당은 구체적인 합의가 이뤄지지 않은 회의 내용을 민주당이 언론에 공개해 연대기구 구성에 위기를 초래했다며 유감을 표명했다.



한편 민주당은 26일 조작기소 특검 후보자 1명을 추천할 계획이다. 특검법상 특검 후보자는 교섭단체인 민주당·국민의힘, 비교섭단체 중 의석수가 가장 많은 혁신당이 각 1명씩 추천한 뒤 대통령이 임명하도록 돼 있다.

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