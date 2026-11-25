국민의힘이 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’과 조희대 대법원장 탄핵 추진을 이재명 대통령의 형사재판을 무력화하려는 ‘탈옥 프로젝트’로 규정하고 대여 공세의 수위를 높이고 있다. 특검을 통해 이 대통령 사건의 공소취소 명분을 만들고, 대법원장 탄핵으로 재판 재개를 막으려 한다는 주장이다. 조 대법원장의 고향인 경주를 찾은 국민의힘은 국회에서의 반대 공세와 함께 전국 각지를 돌며 장외 여론전을 확대하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 25일 경북 경주시 서천 둔치에서 열린 조작기소 특검법 강행처리 규탄 대회에서 발언하고 있다. 뉴스1

국민의힘 장동혁 대표는 25일 경북 경주에서 열린 ‘100% 위헌 이재명 탈옥법 규탄대회’에서 “조희대 대법원장의 고향이 이곳 경주”라며 “대법원장까지 탄핵하겠다는 것은 반드시 막아야 하고, 우리가 대법원을 지켜야 한다”고 말했다.

장 대표는 “이재명이 대통령이 되고 나서 한 일은 오로지 탈옥 프로젝트밖에 없다”며 “지구상 어떤 독재자도 이런 악법은 만들지 않았다”고 주장했다. 조작기소 특검법에 대해서는 “특검의 목표는 딱 하나, 이재명 재판을 없애는 것”이라며 “본인이 지은 죄는 조작해서 없애고, 본인을 수사한 사람들은 조작해서 처벌하는 천하의 조작 악법”이라고 비판했다. 이어 “헌법을 파괴하고 국민의 삶을 파괴하는 범죄자는 오직 탄핵만이 답”이라며 이 대통령을 겨냥했다.



국민의힘은 지난 14일 부산, 21일 대구에서 장외투쟁을 벌였다. 이날 경주 집회 이후에도 26일 경기 용인, 28일 대전, 29일 경북 상주·문경을 돌며 반대 여론 확산에 나선다. 다음달 5일에는 다시 서울에서 집회를 열 계획이다. 민주당이 국회에서 특검법과 탄핵 추진에 속도를 내는 데 맞서 전국적인 여론전을 이어가겠다는 것이다.

무소속 한동훈 의원은 이날 페이스북에서 “대법원장 탄핵이 100% 인용될 거라는 서영교, 박선원 등 민주당 의원들은 탄핵이 인용되지 않으면 의원직을 사퇴한다고 약속하라”며 “인용되면 제가 그렇게 하겠다”고 밝혔다. 사진은 지난 11월 23일 한 의원이 대구 수성구 그랜드호텔에서 예정된 초월회 초청 강연을 위해 호텔에 도착해 취재진 질문에 답하고 있는 모습. 뉴스1

무소속 한동훈 의원도 공세에 가세했다. 한 의원은 이날 페이스북에서 “대법원장 탄핵이 100% 인용될 거라는 서영교, 박선원 등 민주당 의원들은 탄핵이 인용되지 않으면 의원직을 사퇴한다고 약속하라”며 “인용되면 제가 그렇게 하겠다”고 밝혔다.



한 의원은 전날 MBC 라디오에서도 민주당이 판결이 마음에 들지 않는다는 이유로 대법원장 탄핵을 추진한다며 “사실상의 내란이자 친위쿠데타”라고 비판했다. 이어 “이 탄핵이 성공한다고 생각하는 사람은 없을 것”이라며 “그렇게 말하는 사람은 아픈 사람이거나 거짓말하는 사람”이라고 직격했다. 탄핵소추안의 국회 통과 가능성과 별개로 헌재에서 인용될 수 있느냐는 문제를 제기한 것이다.



민주당이 조 대법원장 탄핵을 위해 진보 성향 야당들과 연대를 추진하는 데 대해서도 국민의힘은 반발했다. 정점식 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 “기본적으로 5당 연대를 제안했다는 건 그만큼 자기들의 죄를 나누어 가지기 위한 꼼수”라고 비판했다. 이어 “탈옥 프로젝트를 추진할 때 당신들도 여기에 가담한다면 좌파 진영의 뜻이 하나로 모인 것으로 국민들에게 비춰질 것”이라고 주장했다.

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