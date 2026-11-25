더불어민주당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵을 당론으로 추진하며 헌정 사상 처음으로 탄핵소추에 의해 대법원장 직무가 정지되는 상황이 예고됐다. 이러한 가운데 헌법재판소 사무처 고위관계자는 “대법원장 탄핵과 대통령 탄핵은 그 시급성이 다르다”며 “대통령이 없으면 국정이 멈추지만 대법원장이 없어도 재판은 계속될 수 있는 것 아닌가”라는 입장을 밝혔다. 다음달 3일 탄핵소추안이 가결되고 헌재가 탄핵심리 기간 180일을 모두 채우면 조희대 대법원장 정년에 임박하게 된다.

조희대 대법원장. 뉴시스

25일 법조계 일각에선 조 대법원장이 탄핵소추될 경우 직무정지 효력을 멈춰 달라며 헌법재판소에 가처분을 신청할 가능성 등이 거론된다. 탄핵소추안이 의결되면 내년 6월 퇴임을 앞둔 조 대법원장의 직무가 정지된다. 이로 인해 당장 대법원 전원합의체 사건 심리에 차질이 생길 뿐만 아니라 내년 2월 법관 정기인사와 내년 5월 퇴임하는 천대엽 대법관 후임 인선에도 영향이 불가피하다.

헌재법상 탄핵심판에서 가처분 신청이 가능한지에 대해선 명시적 규정이 없다.



다만 앞서 2024년 12월 민주당의 탄핵소추안 의결로 직무가 정지된 이창수 당시 서울중앙지검장이 헌재에 직무정지 효력을 멈춰 달라며 가처분을 낸 전례가 있다. 헌재는 4개월 뒤인 2025년 3월 탄핵심판을 기각하며 가처분 신청도 함께 기각했다. 헌재가 만약 탄핵심판에서 가처분 신청이 허용되지 않는다고 판단했다면 청구 요건을 갖추지 못했다는 이유로 ‘각하’ 결정을 내리게 된다. 그러나 헌재는 별도의 판단 이유는 밝히지 않은 채 ‘기각’ 결정을 했다.



헌법재판관들의 이해충돌 문제도 지적된다.

김상환 헌법재판소장 역시 조 대법원장의 탄핵소추 사유 중 하나인 ‘대법관 격려금’을 과거 대법관 시절 지급받았기 때문이다. 더욱이 김 소장은 2년9개월간 처장직을 수행하며 전현직 대법관 중 가장 많은 격려금을 받은 인물로 꼽힌다. 격려금 지급은 김명수 대법원장 시절인 2019년 2월 도입됐다. 2018년도 12월 대법관이 된 김 소장은 2021년 5월∼2024년 1월 사법부 실무를 총괄하는 법원행정처장까지 지낸 뒤 이후 ‘조희대 코트’ 때인 2024년 12월 퇴임했다. 행정처장 격려금은 1년에 3600만원(월 300만원)으로 대법관 격려금인 2400만원(월 200만원)보다 더 많다. 김형두 재판관 역시 김 대법원장 시절 사법부 예산 편성·배정 등 실무를 총괄하는 행정처 차장을 지냈다.



민주당이 탄핵 사유로 제시한 대법관 재제청 거부와 관련해서도 오영준 재판관이 심리에 참여하는 것이 부적절하다는 지적이 제기된다.



오 재판관은 청와대와 민주당이 대법관 제청 후보로 요구하는 김민기 서울고법 고법판사의 남편이다. 헌재법은 이해충돌 논란 방지를 위해 ‘재판관 자신이나 배우자, 친족이 당사자인 경우, 그 밖에 헌재 외에서 직무상·직업상 이유로 사건에 관여한 경우 등에는 직무 집행에서 제척된다’고 규정한다. 다만 헌재 측은 “법률상 제척 사유가 광범위하게 인정되는 것은 아니다”라고 했다.

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