“호남의 현안인 광주 군공항 이전과 반도체 클러스터 조성에 힘을 보태주세요.”

24일 광주 바이 롯데호텔에서 열린 ‘제297차 광주경제포험 조찬강연회’에서 한상원 광주상공회의소 회장은 초청 강사로 온 송영길 국회의원에게 지역에서 큰 역할을 해달라고 요청했다.

이날 송 의원은 지역 기업 대표와 유관기관 등 130여 명이 참석한 가운데 ‘광주의 미래 100년, 군공항 이전과 반도체 산업에서 길을 찾다’를 주제로 강연했다.

송 의원은 국내외 정치 지형과 주요 정책, 글로벌 자본 흐름이 금융시장과 투자 심리에 미치는 영향을 짚으며, 경제와 정치가 긴밀하게 맞물리는 환경 속 산업 경쟁력 확보의 중요성을 강조했다.

초청강연을 마친 후 한 회장은 전남광주발전위원회의 고문을 맡아달라고 요청했다. 전남광주발전위원회는 전남광주의 중부권(옛 광주)과 옛 전남 서부권, 동부권을 대표하는 위원들이 참여하는 기구로 한 회장과 이근배 전남대총장이 공동 회장을 맡고 있다. 전남광주발전위는 전남과 광주 통합 후 지역의 현안과 갈등을 중재하는 역할을 하고 있다.

이날 한 회장은 송 의원이 전남광주의 현안을 푸는 중재자로 적임자라고 강조했다. 한 회장은

“전남광주지역 국회의원 대부분이 초선들로 현안을 해결하는 데 애로점이 있다”며 “6선의 송 의원이 나서주면 지역의 현안을 해결하고 갈등을 조정하는데 큰 힘이 될 것 같다”고 했다.

이날 송의원은 강연에서 전남·광주의 미래 성장동력 확보를 위한 핵심 과제로 반도체 산업 육성과 에너지·산업 인프라 확충을 제시했다. 그는 “반도체 클러스터의 성공적인 조성을 위해서는 산업용지와 전력, 용수 등 필수 기반시설을 적기에 확보하는 속도전이 관건”이라며 “일본 구마모토의 TSMC 공장이 22개월 만에 완성된 사례처럼 지자체와 지역사회의 총력 협조와 기반 여건 조성이 뒷받침돼야 한다”고 강조했다.

송 의원은 첨단산업의 안정적인 성장을 뒷받침할 전력망 확충과 재생에너지 활용, 핵융합 등 미래 에너지 기술의 발전 가능성을 언급하며 지역 산업 여건과 연계한 신성장 산업 육성 방향을 제시했다.

올해 마지막 강연으로 열린 이번 포럼은 급변하는 대내외 경제·정치 환경 속에서 지역 산업의 성장 전략을 모색하고, 반도체 산업과 미래 먹거리 육성 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

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