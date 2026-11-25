25년간 농촌지역 취약계층을 대상으로 심리상담과 웃음치료 같은 재능나눔 활동을 펼친 종합군수학교 수송교육단 김희준(사진) 원사가 대통령 표창을 받았다.



농림축산식품부는 25일 세종컨벤션센터에서 ‘제11회 대한민국 농촌재능나눔 대상’ 시상식을 열고 농촌지역에서 다양한 재능나눔 활동을 펼치고 있는 개인과 단체를 발굴해 총 16점의 표창을 시상했다. 대통령 표창을 받은 김 원사는 2001년부터 지역 장학회·봉사회에서 활동하며 강원도 농촌지역의 취약계층을 대상으로 재능나눔 활동을 펼쳐 왔다. 동행봉사회와 1004홍천사랑봉사회를 결성한 김 원사는 경로당과 사회복지시설을 정기적으로 방문해 레크리에이션, 심리상담, 웃음치료 등을 이어 왔다. 또 농촌 일손돕기와 시설 보수, 지역 학생 장학금 지원 등의 봉사활동을 통해 농촌 주민의 복지 증진에 기여해 온 공로를 인정받았다.



국무총리 표창은 경북도 26개 마을에서 농촌공동체 활성화와 재능기부 문화 확산에 기여한 칠곡군종합자원봉사센터가 수상했다. 센터는 의료서비스, 집수리, 전기안전점검, 이·미용, 장수사진 촬영 등 다양한 분야의 재능나눔을 추진해 왔다.

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