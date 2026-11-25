줌바, 키키 이솔·수이와 특별 클래스 진행 (사진=Zumba® 제공)

글로벌 라이프스타일 브랜드 줌바(Zumba®)가 지난 17일 그룹 키키(KiiiKiii) 멤버 이솔·수이와 일반 수강생들이 함께하는 특별 줌바 클래스를 진행했다고 밝혔다.

이솔과 수이는 이날 처음으로 줌바 클래스를 경험했다. 두 멤버는 한국 최초의 줌바 교육 전문가(ZES)인 제니퍼 김 강사가 이끄는 약 45분간의 클래스에서 일반 수강생들과 함께 다양한 리듬에 맞춰 강사의 동작을 따라 했다.

줌바는 살사, 메렝게, 힙합, K팝 등 다양한 리듬과 쉽게 따라 할 수 있는 안무를 결합한 전신 유산소 운동 프로그램이다. 반복적인 스텝과 전신 움직임을 중심으로 춤에 익숙하지 않은 사람도 참여할 수 있도록 구성돼 있다.

최근 피트니스 업계에서는 그룹 운동에 대한 관심도 높아지고 있다. 지난달 미국스포츠의학회(ACSM)가 발표한 ‘2027년 피트니스 트렌드’ 보고서의 미국 조사에서 그룹 운동 클래스는 전년도 13위에서 7위로 올랐다.

특별 클래스를 진행한 제니퍼 김 강사는 “이솔과 수이가 수강생들과 자연스럽게 어울리며 적극적으로 참여하는 모습이 인상적이었다”며 “줌바는 누구나 자신의 속도에 맞춰 즐길 수 있다는 것이 가장 큰 매력”이라고 말했다.

음악에 맞춰 줌바 클래스에 참여 중인 키키의 이솔과 수이 (사진=Zumba® 제공)

키키의 이솔·수이는 “처음 참여한 줌바 클래스였는데, 신나는 음악에 맞춰 다른 수강생들과 함께 춤추다 보니 시간이 금방 지나갔다”며 “다 같이 땀 흘리며 에너지를 나눌 수 있어 무대와는 또 다른 즐거움을 느낄 수 있었다”고 소감을 전했다.

한편, 이솔과 수이가 참여한 줌바 클래스 현장을 담은 콘텐츠는 25일 줌바와 키키의 공식 인스타그램 계정을 통해 공동 게시될 예정이다.

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