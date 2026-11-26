“국가의 부름을 받고 입대한 군인을 국가가 끝까지 책임지는 것이 진정한 보훈입니다.”

오재훈 부상군인 법률지원 위원장이 25일 서울 도봉구 사무실에서 부상군인 법률지원 특별위원회를 결성한 계기에 대해 설명하고 있다. 이재문 기자

25일 서울 도봉구 변호사 사무실에서 만난 오재훈(74) 부상군인 법률지원 위원장은 이같이 강조했다. 국가를 위해 복무하다 돌이킬 수 없는 부상을 입고도 적절한 보상을 받지 못하는 장병들이 더는 없어야 한다는 것이다.



오 위원장은 해병대 출신 최초 사법시험 합격자로 최근 해병대 출신 법조인들과 함께 ‘부상군인 법률지원 특별위원회’를 결성한 뒤 부상군인을 위한 무료 법률지원 활동에 나섰다. 군 복무 중 다치거나 질병을 얻고도 국가유공자나 보훈보상대상자로 인정받지 못한 장병들을 돕기 위해서다.



현재 해병대 출신 변호사 22명과 취지에 공감한 외부 변호사 3명이 함께하고 있다. 그가 법률지원에 나선 배경에는 군 복무 중 부상을 입고도 국가의 인정을 받기 위해 또 다른 싸움을 벌여야 하는 장병들의 현실이 자리한다.



2019년 해병대에서 복무하다 지뢰 폭발로 왼발을 잃은 이주은 예비역 대위가 대표적이다. 이 전 대위는 지뢰가 북한군이 설치한 것인지 명확하지 않다는 이유로 전상(전투 관련 사유의 부상)이 아닌 공상(공무 수행 과정의 부상) 판정을 받았다. 이후 두 차례 재심사에서도 전상을 인정받지 못했다. 전상이 아닌 공상 판정을 받을 경우 보상금 등의 보훈복지가 대폭 줄어든다.

오 위원장은 “국가를 위해 희생하고 나라를 지키다 부상까지 당했는데 적절한 보상이나 예우를 받지 못한다면 말이 안 되는 일”이라며 “경제적 어려움이나 법률 지식 부족으로 정당한 보상을 포기하는 일이 없도록 해야 한다”고 강조했다.

오재훈 부상군인 법률지원 위원장이 25일 서울 도봉구 사무실에서 부상군인 법률지원 특별위원회를 결성한 계기에 대해 설명하고 있다. 이재문 기자

실제 현행 제도에서는 군에서 공상을 인정받더라도 국가보훈부의 보훈대상 요건심사와 상이등급 판정을 별도로 거쳐야 한다. 이 과정에서 부상 사실이 인정되고도 요건을 충족하지 못하거나 장애 정도가 기준에 미치지 못한다는 이유로 보상에서 제외되는 사례가 있다. 군 복무와 부상 사이의 인과관계를 입증할 부담이 부상 장병에게 집중되는 점도 문제로 지적된다.



현재 법률지원단이 맡은 첫 행정소송 역시 이 같은 문제를 보여준다.



육군 상사 A씨는 방첩 분야로 특기가 변경된 뒤 지방 부대에서 기존 3명이 맡던 보안업무를 혼자 담당했다. 약 10주 동안 야근과 주말 근무를 이어가던 그는 회의 도중 뇌동맥류가 파열돼 쓰러졌다. 현재는 의사소통이 불가능한 중증 장애를 입고 군 병원에 입원해 있다.



육군은 A씨의 공상을 인정했지만 군인재해보상심의회는 초과근무시간이 내부기준에 미치지 못한다며 공무상 질병으로 인정하지 않았다. 재심에서도 고혈압과 음주 등 개인적 요인이 거론되며 청구가 기각됐다.

A씨 측은 급격한 업무환경 변화와 과중한 업무 부담이 제대로 반영되지 않았다며 처분 취소를 구하는 행정소송을 진행 중이다.

오재훈 부상군인 법률지원특별위원회 회장/2026.10.30./이재문 기자

오 위원장은 “지병이 있다는 이유로 업무와 질병 사이의 관련성을 부정하는 것은 문제가 있을 수 있다”며 “부상자가 직접 인과관계를 입증해야 하는데 법률 지식이나 경제적 여건이 부족하면 제대로 대응하기 어렵다”고 지적했다.



부상군인 지원을 위한 법조인들의 움직임은 지난해 12월 시작됐다. 부상군인을 지원하는 사단법인 퍼플하트의 김태성 이사장(전 해병대사령관)이 해병대 법조인회에 법률적 도움을 요청한 것이 계기였다.



이들은 개별적인 법률지원만으로는 한계가 있다고 판단해 지난 9월 서울지방변호사회에 ‘부상군인 법률지원 특별위원회’ 설치를 건의했다. 특별위원회를 통해 무료 법률상담과 행정소송은 물론 보훈제도의 개선까지 추진하겠다는 구상이다.



오 위원장은 “현재는 해병대 출신 법조인들이 중심이지만 특별위원회가 만들어지면 출신에 관계없이 변호사들이 참여할 수 있도록 할 것”이라며 “지원 대상도 모든 군인으로 확대할 계획”이라고 밝혔다.



해병대 법조인회 회장으로 약 10년간 활동한 그는 이제 후배들과의 친목을 넘어 사회에 기여할 때라고 강조했다. 그는 “군 복무 중 부상을 입은 장병들의 문제는 군인 개인이나 가족만의 문제가 아니다”며 “우리 사회가 국가를 위해 헌신한 사람들을 어떻게 대우할 것인가에 관한 문제인 만큼 앞으로도 부상군인들의 권리구제를 위해 힘쓰겠다”고 말했다.

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