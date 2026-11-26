베트남전쟁 중 전사한 뒤 유해 봉환 수송기가 추락해 가족에게 돌아오지 못했던 안규태 병장의 유해가 59년 만에 고국에 돌아왔다.

국방부는 25일 오후 4시 서울공항에서 강신철 장관 주관으로 안 병장의 유해봉환식을 거행했다. 고인의 유해는 미국 하와이에서 공군 C-130 특별수송기편으로 귀환했다. 안장식은 26일 오후 3시 국립대전현충원 장병3묘역에서 유가족과 제9보병사단 장병들이 참석한 가운데 진행된다.

25일 오후 경기 성남시 서울공항에서 열린 베트남전 국군전사자 유해봉환식에서 고(故) 안규태 병장의 유해가 임시 제단으로 옮겨지고 있다. 성남=사진공동취재단

안 병장은 1965년 8월 육군에 입대해 9사단에 배치된 뒤 1966년 8월 베트남에 파병, 1967년 6월5일부터 베트남 뚜이호아 지역에서 전개된 ‘마두2호작전’에 참가했다. 안 병장은 이틀 후인 같은 달 7일 오전 7시쯤 동굴 수색작전 중 총격으로 복부 관통상을 입고 후송됐으나, 오전 10시쯤 23세의 나이에 전사했다.그러나 6월9일 고인의 유해를 국내로 봉환하고자 냐짱공항에서 사이공(현 호찌민시) 탄손누트공항으로 이동하던 미군 수송기가 사이공 동쪽 약 19.3㎞ 지점의 습지에 추락했다. 미군 수색대가 이튿날 추락지역을 수색했지만 고인의 유해는 수습되지 못했다.

이후 1992년과 1994년 두 차례에 걸쳐 베트남 현지 주민들이 수송기 추락장소에서 발굴한 유해 12구를 미 전쟁포로·실종자확인국(DPAA)에 인계했다. 국방부 유해발굴감식단은 고인의 아들 안승호(62)씨를 찾아 유전자 시료를 채취, 고인의 유해로 최종 확인했다.

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