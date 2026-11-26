26일 대전현충원서 안장식 거행
베트남전쟁 중 전사한 뒤 유해 봉환 수송기가 추락해 가족에게 돌아오지 못했던 안규태 병장의 유해가 59년 만에 고국에 돌아왔다.
국방부는 25일 오후 4시 서울공항에서 강신철 장관 주관으로 안 병장의 유해봉환식을 거행했다. 고인의 유해는 미국 하와이에서 공군 C-130 특별수송기편으로 귀환했다. 안장식은 26일 오후 3시 국립대전현충원 장병3묘역에서 유가족과 제9보병사단 장병들이 참석한 가운데 진행된다.
안 병장은 1965년 8월 육군에 입대해 9사단에 배치된 뒤 1966년 8월 베트남에 파병, 1967년 6월5일부터 베트남 뚜이호아 지역에서 전개된 ‘마두2호작전’에 참가했다. 안 병장은 이틀 후인 같은 달 7일 오전 7시쯤 동굴 수색작전 중 총격으로 복부 관통상을 입고 후송됐으나, 오전 10시쯤 23세의 나이에 전사했다.그러나 6월9일 고인의 유해를 국내로 봉환하고자 냐짱공항에서 사이공(현 호찌민시) 탄손누트공항으로 이동하던 미군 수송기가 사이공 동쪽 약 19.3㎞ 지점의 습지에 추락했다. 미군 수색대가 이튿날 추락지역을 수색했지만 고인의 유해는 수습되지 못했다.
이후 1992년과 1994년 두 차례에 걸쳐 베트남 현지 주민들이 수송기 추락장소에서 발굴한 유해 12구를 미 전쟁포로·실종자확인국(DPAA)에 인계했다. 국방부 유해발굴감식단은 고인의 아들 안승호(62)씨를 찾아 유전자 시료를 채취, 고인의 유해로 최종 확인했다.
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