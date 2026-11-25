국회 인사청문회까지 마친 이용철 법무부 장관 후보자의 취임이 임박하면서 이재명정부 첫 검찰총장이자 공소청 전환 후 첫 수장 인선에 관심이 집중되고 있다. 이 후보자가 청문회에서도 최대 쟁점인 이재명 대통령 형사사건 공소취소 지휘 가능성에 대해 명확한 답을 내놓지 않은 만큼, 실제 공소취소가 추진될지 여부는 공소청 수장에게 ‘키’가 넘겨질 것이라는 관측이 나오고 있다.

이용철 법무부 장관 후보자가 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

이 대통령과 오랜 인연의 이 후보자가 공소취소 지휘 가능성에 여지를 남긴 점, 외청인 중대범죄수사청(중수청) 출범으로 법무부와 함께 형사사법체계를 관장하는 ‘양대 축’이 된 행정안전부를 대표적인 ‘친명’(친이재명)계 의원인 한준호 후보자가 이끌게 된 점, 중수청장과 경찰청장 등 수사기관 장들이 지속적으로 국무회의에 배석하고 있는 점 등이 새로 임명될 검찰총장에겐 ‘공소취소 압박’으로 작용하지 않겠냐는 지적도 있다.



25일 법조계에 따르면 검찰총장 후보추천위원회는 새 법무부 장관이 임명되는 대로 회의를 열고 논의를 본격화할 예정이다. 추천위가 후보자 3명 이상을 법무부 장관에게 추천하면 장관이 이 중 1명을 대통령에게 제청한다. 이후 인사청문 절차를 거쳐 대통령이 임명한다. 지난달 2일부로 검찰청이 공소청으로 간판을 바꿔 달았지만, 수장은 그대로 검찰총장이다. 검찰총장은 윤석열정부 때 임명된 심우정 전 총장이 지난해 7월 물러난 뒤 1년4개월째 공석이다.



검찰총장 후보로는 현재 공소청을 이끌고 있는 이정현 검찰총장 직무대행(58·사법연수원 27기), 박철우 서울중앙지방공소청장(55·30기), 검사장 출신인 예세민 변호사(52·28기) 등이 거론된다. 현재로선 가장 유력한 후보는 이 대행이다. 공소청이 출범하기 전부터 총장 대행을 맡아와 조직 운영의 연속성과 안정성을 담보할 수 있고, 연수원 기수가 최선임이라 후속 인사에 미칠 영향이 작다.



아직 공식 후보군이 나오지 않았지만 신임 검찰총장은 이 대통령 사건 공소취소에 대한 최종 결정권자로서, 법무장관과 행안장관의 영향에서 자유롭지 못하다는 평가다.

여야가 이용철 법무부 장관 후보자, 강금실 국정원장 후보자 등 파격 인사 발표에 갈등을 빚고 있다. 25일 서울 여의도에서 바라본 국회 앞에 양보 표지판이 놓여 있다. 최상수 기자

곧 법무장관에 취임할 것으로 보이는 이 후보자는 이 대통령과 과거 한 법무법인에서 변호사로 근무했고, 이 대통령이 경기 성남시장에 당선된 뒤 인수위원회를 거쳐 산하기관인 성남산업진흥재단 대표이사를 맡은 ‘성남 라인’으로 분류된다. 이 후보자는 6일 후보자 지명 이후 공소취소 관련 질문에 줄곧 명확히 답하지 않았고, 전날 국회 청문회에서도 “국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없다”는 다소 모호한 답변만 내놨다. 오히려 ‘이 대통령 사건 공소취소를 법무부 장관으로서 지휘하지 않겠다는 말을 못하느냐’는 야당 의원의 지적에 “예”라고 답해 논란이 됐다.



차기 행안부 수장으로 지명된 한 후보자는 대표적인 친명계 의원으로 꼽힌다. 2022년 대선과 국회의원 보궐선거 당시 이 대통령을 보좌했다. 한 후보자는 이 대통령 관련 사건의 공소취소를 요구하는 더불어민주당 ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임’(공취모) 멤버로 활동했고, 당 ‘정치검찰 조작기소 대응 태스크포스(TF)’ 단장을 맡기도 했다. 조작기소 특검 출범이 임박한 가운데 정치권에서 이에 대한 ‘빌드업’을 맡았던 셈이다. 법무장관은 공소청 검사의 임명·보직에 대한 제청권을, 행안장관은 중수청 수사관의 임용 제청권을 갖고 있어 개별 사건에 직접 개입하지는 못하더라도 인사권을 통해 공소청에 간접적인 영향을 미칠 수 있다.

중수청장과 경찰청장 등 기존에는 국무회의에 배석하지 않았던 수사기관 장들이 이재명정부 들어 줄곧 참석하면서 정치 중립성·수사 독립성 논란도 이어지고 있다.



김지용 중수청장은 취임 직후 이 대통령이 주관한 국무회의에 5차례 모두 참석했다. 유일하게 배석하지 않은 건 한성숙 국무총리가 주재한 17일 회의뿐이다. 김종철 경찰청장도 경찰청 차장으로 대행일 때부터 꾸준히 국무회의에 자리하고 있다.



이 대행 역시 대행직을 맡은 뒤 국무회의에 매번 참석했다. 이 대행은 지난 9월 당시 대검찰청으로 처음 출근하는 길에는 이 대통령 사건 공소취소와 관련해 “법무부 검찰인권존중미래위원회 진상조사단 결과를 살펴봐야 할 것”이라고 해 ‘공소취소 가능성을 시사한 것 아니냐’는 우려를 샀다. 다만 이후 국회에서 야당 의원으로부터 지적이 나오자 “(광역·지방공소청장 등에게) 공소취소의 ‘공’ 자도 꺼낸 적 없다”고 선을 그었다.

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