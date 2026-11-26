더불어민주당의 ‘신천지 집단 입당 의혹’을 둘러싼 내홍이 친청(친정청래)계 최민희 최고위원의 징계 심의를 이틀 앞두고 당권 경쟁 당사자들 간 정면 충돌로 번지고 있다. 김민석 대표와 정청래 전 대표가 대립하는 상황에서 지난 전당대회에서 두 사람과 당권을 다퉜던 송영길 의원까지 정 전 대표와 공개 설전을 벌인 것이다. 송 의원이 25일 이재명 대통령이 전당대회 직후 정 전 대표의 억울함을 듣고 다독였으며, 자신과 김 대표도 사과했다고 밝히자 정 전 대표는 “입 싼 송영길과는 말 섞고 싶지 않다”며 거칠게 반발했다.

더불어민주당 송영길 의원(왼쪽), 더불어민주당 정청래 전 대표. 연합뉴스 ·뉴시스

송 의원은 이날 YTN라디오에 나와 “전당대회 끝나고 나서 대통령이 저와 김 대표, 정 의원 3명을 불러 한 4∼5시간 이야기했다”며 “그때 원 없이 이야기했다”고 밝혔다. 김 대표와 정 전 대표의 별도 만남 여부에 대해선 “저는 빠지겠다고 했다. 더 이상 얘기 안 하겠다고 했다”며 “내가 중재하겠다는 것도 아니고 두 분이 만나보라고 했던 것”이라고 했다.

정 전 대표는 곧바로 사회관계망서비스(SNS)에서 송 의원을 향해 “내 문제는 내가 알아서 할 테니 끼어들지 말라. 자격도 없는 사람”이라며 “사람이라면 분수를 알아야지”라고 비난했다. 이어 송 의원이 대통령과의 회동 내용을 “아전인수식으로 말했다”며 “특히 대통령과 관계되는 말은 특별히 더 조심하라. 다언(多言)이 병”이라고 했다. 또 다른 글에서도 송 의원을 “허풍이 세고, 믿지 못할 사람”이라고 비난했다.

정 전 대표가 갈등 수습을 촉구하는 중진들에게까지 강경한 발언을 이어가면서 당내 화해를 더욱 어렵게 한다는 우려도 나온다. 정 전 대표는 앞서 우원식 전 국회의장에게 “양비론이냐”고 반발했고, 박지원 의원에게는 “심판 자격이 없는 사람은 심판 행세하지 말고 빠져라”고 했다.

외면 더불어민주당 김민석 대표(오른쪽)와 최민희 최고위원이 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 서로 다른 방향을 바라보고 있다. 친청(친정청래)계인 최 최고위원에 대한 징계 요구 안건을 당 윤리심판원이 27일 심의할 예정인 가운데 친명(친이재명)계와 친청계 간 갈등이 고조되고 있다.허정호 선임기자

이날 최고위원회의에서도 최 최고위원은 신천지 교인의 집단 입당 의혹에 대한 조사 결과를 거론하며 김 대표가 제기했던 ‘반명(반이재명)·분열주의·신천지 비밀연합’ 문제를 매듭짓자고 요구했다. 이성윤 최고위원은 “최 최고위원은 수차례 사과했는데”라며 “당 대표 징계 심의에 먼저 착수해야 한다”고 주장했다. 한민수 최고위원도 김 대표의 결자해지를 촉구했다.

반면 친명(친이재명)계 당권파는 맞대응을 자제했다. 박선원 최고위원은 친청계의 문제 제기를 ‘반민특위 활동 방해’에 빗댄 자신의 발언에 대해 사과하고 김 대표의 경고를 수용했다. 당권파 일각에서는 최 최고위원의 징계가 결정되면 당내 갈등도 가라앉을 것으로 기대하지만, 친청계가 징계 결과에 반발할 가능성도 제기된다.

민주당 4선 이상 중진 의원들은 26일 정례 만찬에서 갈등 수습 방안을 논의할 예정이다. 그러나 이튿날인 27일 당 윤리심판원의 최 최고위원 징계 심의를 앞두고 양측의 대립이 계속되면서 중진들의 중재 노력도 쉽지 않을 것이란 관측이 나온다.

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