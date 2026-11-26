국민의힘 장동혁 대표가 무소속 한동훈 의원의 ‘기획 제명’ 의혹에 대해 당 대표로서 윤리위원회에 의견을 낼 수 있다는 입장을 밝히자 25일 당내에서 비판이 이어졌다. 당 대표가 징계 관련 의견을 제시할 수는 있지만, 이미 윤리위원직에서 물러난 인사를 통해 윤리위 현안을 논의한 경위는 설명해야 한다는 것이다. 당권파는 징계 사유나 수위가 조작됐다는 증거가 없다며 맞섰다.

국민의힘 장동혁 대표가 25일 경북 경주시 서천둔치 인근에서 열린 '100% 위헌 이재명 탈옥법 경주 규탄대회'에서 발언을 위해 대기하며 생각에 잠겨있다. 연합뉴스

최규동 전 윤리위원은 이날 지난 3월6일 장 대표와 주고받았다는 텔레그램 메시지를 추가로 공개했다. 배현진 의원의 징계 효력정지 가처분 신청이 인용된 다음 날이었다. 공개된 메시지에 따르면 최 전 위원이 윤리위 입장문 파일을 보내자 장 대표는 “오늘 윤리위는 아무 입장 내지 마시지요. 약간 무시 전략으로 가겠다”고 답했다.

3선 이만희 의원은 이날 채널A 유튜브에서 “의견을 전달하더라도 윤리위원에게 직접 전달해야지, 3자를 통해 이뤄지는 것은 적절치 않다”고 비판했다. 5선 윤상현 의원도 페이스북에서 “당 대표의 의견 전달이 윤리위의 독립적인 판단을 침해하는 수단이 돼서는 안 된다”고 했다. 반면 박충권 의원은 KBS 라디오에서 “대표의 의중을 받아들이고 받아들이지 않고는 윤리위원들의 선택이 아니겠느냐”고 반박했다.

장 대표는 전날 국회에서 당 대표가 윤리위에 징계 관련 의견을 제시하는 것은 “지극히 당연한 일”이라고 밝혔다. 한 의원은 같은 날 저녁 MBC 라디오에서 장 대표가 “사실상 개입을 자인했다”며 자신의 제명을 “의도적인 기획숙청”이라고 주장했다.

최 전 위원은 자신이 장 대표에게 최대 10억원의 컨설팅비를 요구했다는 당권파 주장도 반박했다. 장 대표 요청으로 27명 규모의 6·3 지방선거 전략기획단을 구상했고, 운영비로 5억∼10억원이 필요하다고 판단해 당 사무처와 상의했다는 설명이다.

윤민우 윤리위원장은 이날 입장문에서 최 전 위원이 원하는 자리를 얻지 못하자 지난 5월부터 장 대표를 끌어내리겠다는 취지로 말했다고 주장했다. 이에 최 전 위원은 재차 입장문을 내고 윤 위원장이 자신에게 2028년 총선 비례대표 출마 의사를 밝혀 이를 장 대표에게 전달했다고 반박했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지