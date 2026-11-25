(서울=뉴스1) 김명섭 기자 = 조희대 대법원장이 20일 오전 서울 서초구 대법원으로 출근하고 있다. 더불어민주당은 조희대 대법원장에 대한 탄핵을 추진하기로 결정했다. 대법원이 한덕수 전 국무총리에게 징역 15년을 선고한 2심 판결을 일부 무죄 취지로 파기환송한 데 따른 것이다. 2026.11.20/뉴스1

더불어민주당 김민석 대표가 어제 조희대 대법원장 탄핵소추를 신속 추진하기 위한 5당 연대를 제안했다. 김 대표는 “조희대 사법부로 무너진 정의를 바로 세우고 사법부 독립을 이루기 위한 공동 행동에 함께 나설 수 있기를 희망한다”며 “조 대법원장 탄핵과 내란 완전 종식을 위한 5당 연대를 필두로 시민사회와도 연대의 지평을 지속해서 넓혀 가겠다”고 했다. 민주당은 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 사건을 일부 무죄 취지로 파기환송한 대법원 판결을 빌미로 탄핵을 급히 추진하고 있다. 사법부를 길들이려는 정략적인 목적이 의심되는 이유다. 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 ‘진보 4당’과 공동 전선을 구축해 세를 모은다지만, 명분 없는 탄핵 속도전에 얼마나 많은 이들이 수긍할지 의문이다.

민주당은 조 대법원장의 탄핵 사유를 두고 연일 말을 바꾸고 있다. △12·3 비상계엄 당시 사법부 대응 △이재명 대통령의 공직선거법 사건 심리절차 △후임 대법관 후보 재제청 문제 △업무추진비 부정 집행과 현금 격려금 지급 의혹 △조 대법원장의 국정감사 증인 선서 거부 △한 전 총리 사건 상고심의 절차상 위반 등을 거론한다. 이 가운데 조 대법원장의 중대한 위헌·위법행위가 검증된 게 하나라도 있는가.

오히려 탄핵 사유를 정당화하려는 논리는 갈수록 궁색해진다. 탄핵소추 추진단장을 맡은 양부남 의원은 6개 탄핵 사유에 대해 “하나하나 떼어놓고 보면 중대성이 없다고 볼 수 있지만, 뭉뚱그려 보면 중대성은 충분히 넘쳐 흐른다”는 궤변까지 늘어놓았다. 앞서 부단장인 전용기 의원도 “하나하나가 사실 모두 탄핵에 이를 만큼 중대한 위법은 아니다”라면서도 “징계성 탄핵” 운운했다. 명분 없는 탄핵임을 자인한 꼴 아닌가. 노종면 의원은 “헌법재판소 결론 때까지 직무정지 기간에 법관 정기인사 입김을 차단하는 것만으로도 실익은 실질적”이라고 했다. 7개월 남은 조 대법원장의 직무를 정지시켜 허수아비로 전락시키려는 정략적 의도를 노골적으로 드러낸 꼴이다.

오는 30일 전국법관회의를 앞두고 법조계의 반발은 거세다. 어제 창원지법은 전국 법원 중 처음으로 대법원장 탄핵 추진과 관련해 “사법권 독립과 권력분립이라는 헌법적 가치를 훼손하고 사법제도의 근간을 흔들며, 궁극적으로 국민의 재판받을 권리를 위태롭게 한다”고 입장을 표명했다. 서울지방변호사회와 부산지방변호사회도 성명서를 내고 강한 유감을 표했다. 명분 없는 탄핵 추진은 즉각 중단해야 마땅하다.

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