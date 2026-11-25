정호승 시인은 시 ‘결혼에 대하여’에서 “봄날 들녘에서 쑥과 냉이를 캐고, 쑥국을 끓이며 기뻐할 줄 아는 사람과 결혼하라”고 했다. “야근에 지친 손톱을 다정하게 깎아주고, 고단한 일상을 함께 나눌 줄 아는 사람과 살라”고도 했다. “결혼이 사랑을 필요로 하는 것처럼 사랑도 결혼이 필요하다”며 “사랑한다는 것은 이해한다는 것이며, 결혼도 때로는 외로운 것”이라고도 노래했다. 결혼이란 화려한 예식이나 법적 절차가 아니라 서로를 이해하고 보듬는 마음에 있다는 뜻일 게다.



사랑하면 결혼해야 한다는 공식이 흔들리고 있다. 국가데이터처가 24일 발표한 ‘2025년 인구주택총조사 표본조사’에 따르면 지난해 전체 2249만5000가구 가운데 36만1000가구(1.6%)가 가족이 아닌 사람끼리 사는 비친족 가구였다. 이 중 결혼하지 않은 남녀가 함께 사는 비혼 동거 가구는 17만4000가구(0.8%)로 집계됐다. 정부가 비혼 동거 가구 규모를 별도로 파악한 것은 처음이다. 동거 남녀가 다른 친족과 함께 사는 경우는 제외돼 실제 규모는 훨씬 더 클 것으로 보인다.



연애와 결혼 사이에 동거가 새로운 선택지로 자리 잡았다. 혼인신고나 결혼식 없이 한집에서 밥을 먹고 생활비를 나누며 일상을 공유한다. 법적으로 남남이지만 생활은 여느 부부와 다르지 않다. 결혼을 으레 거쳐야 할 통과의례로 여기던 과거와 달리 이제는 개인의 선택으로 받아들이는 인식이 확산하고 있다. 관계의 질과 삶의 만족도를 중시하는 가치관 변화도 한몫한다. 치솟는 집값과 결혼 비용, 육아 부담도 결혼을 망설이게 하는 요인이다. 수천만원을 들여 예식을 올리고 혼인신고를 해야만 사랑을 증명할 수 있느냐는 반문도 적지 않다.



가족의 형태는 시대에 따라 변한다. 비혼 동거를 전통적 가족제도의 해체로만 볼 일은 아니다. 통과의례가 바뀌는 게 어디 결혼뿐이겠는가. 중요한 것은 어떤 형태로 함께 사느냐보다 서로에게 얼마나 충실하고 책임을 다하느냐에 있다. 다만 법적 부부가 아닌 만큼 재산과 주거, 상속, 자녀 양육 등에서 발생할 수 있는 권리와 책임의 공백을 메울 제도적 장치는 고민해야 한다. 결혼하든, 동거하든 삶을 지탱하는 본질은 다르지 않다.

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