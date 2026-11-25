국무회의 참석한 오세훈 서울시장 (서울=연합뉴스) 신준희 기자 = 오세훈 서울시장이 24일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에 참석, 자리에 앉아 있다. 2026.11.24 [청와대통신사진기자단] hama@yna.co.kr/2026-11-24 11:23:07/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

오세훈 서울시장이 그제 국무회의에서 조작 기소 특별검사와 조희대 대법원장 탄핵 추진에 관한 의견을 개진하려다 발언 기회를 얻지 못했다. 이재명 대통령은 회의 말미에 발언을 요청한 오 시장에게 회의 주제와 관련된 내용인지를 물었고 특검과 탄핵에 관한 민심을 전달하려 한다고 답하자 곧바로 의사봉을 세 차례 두드리고 회의를 끝냈다. 한성숙 국무총리는 “국무회의를 정치적 논쟁의 장으로 변질시킬 수 있는 매우 부적절한 행위”라고 오 시장을 비판했다. “모두의 대통령이 되겠다”던 이 대통령의 약속이 무색하다.



서울시장은 국무회의 규정에 따른 배석자로, 의장이 필요하다고 인정할 때 발언할 수 있다. 원활한 회의 진행을 위해 안건과 무관한 발언은 자제해야 한다는 한 총리의 지적은 일리가 있다. 그러나 조작 기소 특검과 대법원장 탄핵 추진은 법치주의와 삼권분립을 훼손하는 중대 현안이다. 최근 여론조사에서 두 사안에 대한 반대가 각각 48.5%, 48.2%로 찬성(43.1%, 33.5%)을 웃도는 이유다. 오 시장은 이 대통령의 특검 임명에 대해 “피고인이 자기 사건을 들여다볼 검사를 직접 고르는 셈”이라고 했다. 더불어민주당의 대법원장 탄핵 추진도 “사법부 독립과 헌정 질서의 뿌리를 흔드는 일”이라고 했다. 민심에 부합하는 지적으로, 대통령이 귀담아들을 만하다.



야당 소속 서울시장이 국무회의에서 정부 정책에 이견을 제기한 전례가 없던 것도 아니다. 2016년 박근혜정부 시절 박원순 서울시장은 국무회의에서 박 대통령의 조기 퇴진과 국무위원 전원 사퇴를 요구했고 한일군사정보보호협정 체결에도 항의했다. 2021년 오 시장은 문재인 대통령이 주재한 국무회의에서 정부의 코로나19 방역체계와 부동산 공시가격 정책의 문제점을 비판하며 제도 개선을 요구했다. 당시 홍남기 경제부총리는 잘못된 사실관계에 근거하고 있다고 반박했다. 그러나 문 대통령은 짧은 문답만으로 충분한 소통이 이뤄졌다고 볼 수 없다며 서울시와 관계 부처 간 추가 협의를 주문했다. 이번 이 대통령의 대응과 대조적이다. 이 대통령이 오 시장의 발언을 막은 것은 조작 기소 특검과 대법원장 탄핵 추진의 정당성에 대한 의구심만 키웠다. 소통의 정치를 약속하고도 듣기 불편한 목소리에 귀를 닫는 것은 어불성설 아닌가.

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