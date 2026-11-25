SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 화면 캡처

개그맨 오정태의 큰딸이 만 16세의 나이에 한국과학기술원(KAIST·카이스트)에 조기 입학한다.

오정태는 지난 24일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 출연해 첫째 딸의 카이스트 합격 소식을 전했다.

이날 오정태는 만 16세인 큰딸이 카이스트에 조기 합격했다며 합격증을 공개했다. 고등학교 2학년 과정을 마친 뒤 조기 졸업해 만 17세에 대학 생활을 시작하게 된다는 설명이다.

그는 딸의 합격에 대해 “아내가 기뻐서 공중에 떠 있는 것 같다”고 전하며 가족의 남다른 기쁨을 드러냈다.

특히 합격을 기념한 특별한 선물도 공개해 눈길을 끌었다. 오정태는 딸에게 성형수술을 해주기로 약속했다고 밝혔다.

그는 “딸이 친구들은 남자들에게 대시를 받는데 자신은 한 번도 그런 적이 없다고 하더라”며 “웃을 때 나와 똑같아서 그런가 싶었다”고 말했다.

이어 “중학교 때부터 약속했던 일”이라며 “올겨울 방학에 성형외과를 찾아가 수술을 해줄 계획”이라고 덧붙였다.

방송 이후 오정태는 딸의 합격 소식을 다시 한번 직접 전했다. 그는 25일 자신의 SNS를 통해 “‘동상이몽’에서 좋은 소식을 전하고 싶었다”며 “아빠의 무관심, 엄마의 지극정성으로 정우가 카이스트에 조기 입학했다”고 밝혔다.

이어 “우리 효녀 딸 많이 응원해 달라”며 딸을 향한 애정을 드러냈다. 게시물에는 ‘지금도 열공 중’, ‘누굴 닮았을까’ 등의 해시태그도 덧붙이며 흐뭇한 마음을 전했다.

앞서 오정태는 지난해에도 ‘동상이몽2’에 출연해 과학고에 재학 중인 큰딸의 일상을 공개한 바 있다.

한편 오정태는 2006년 MBC 15기 공채 개그맨으로 데뷔했으며, 2009년 백아영과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 부부는 ‘동상이몽2-너는 내 운명’을 통해 가족의 일상을 공개하며 시청자들과 만나고 있다.

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