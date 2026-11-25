#1 충남 보령시는 1997년 관광특구로 지정됐다. 관광특구에는 각종 특례가 적용된다. ‘영업시간 제한 완화’가 대표적이다. 음식점 등의 24시간 영업을 허가하는 내용이 골자다. 지정 당시에는 과소비 억제와 청소년 보호, 풍속질서 확립 등을 이유로 음식점과 유흥업소 등의 심야영업을 제한했기 때문에 말 그대로 특별한 혜택이었다. 밤늦도록 영업하는 것이 일상이 된 지금, 관광특구의 존재감은 희미해졌다. 보령 대천해수욕장에서 24년째 음식점을 운영하고 있다는 한 상인은 “시대 흐름에 따라서 특구도 변화해야 하는데 옛날 법 그대로”라며 “24시간 영업은 지금은 아무런 의미가 없지 않으냐”고 반문했다. #2 제주 서귀포시는 2013년 ‘서귀포 휴양·예술특구’로 지정됐다. 중소벤처기업부가 운영하는 지역특화발전특구다. 기존 서귀포 관광·문화예술 자원을 제주헬스케어타운 등 대규모 개발 사업과 연계해 지역 발전을 도모하겠다는 취지다. 기대를 모았지만 특구는 제대로 활용되지 못했다. 외국인 체류기간을 연장해주는 특례가 마련됐으나 핵심 사업인 헬스케어타운 조성이 차질을 빚으면서 특례를 활용할 외국 인력이 입국하지 않았기 때문이다. 이후 제주특별자치도에 적용되는 특례가 확대되면서 특구에 부여된 혜택이 제주특별법 특례와 중복돼 특구만의 차별성과 실효성이 사라졌다.

특구는 정부가 특정한 정책적 목적을 이루기 위해 특별한 혜택을 부여한 공간이다. 규제를 풀어주고 세금을 줄여주고 재정을 지원한다. 특구가 제 기능을 하면 지역의 성장 동력을 확보하고 민간 투자를 끌어낼 수 있다. 그러나 현실에서는 시대 변화에 뒤처진 특례가 방치되거나 다른 제도와 혜택이 중복되면서 특구의 실효성이 떨어지는 사례가 적지 않다. 여기에 특구 지정마저 경쟁적으로 이뤄지면서 우후죽순 늘어나고 있다. 특구 아닌 지역을 찾아보기 힘들 정도다. 특구는 더 이상 특별한 공간이 아니게 됐다.

◆전국 특구 1281개… 기초 93.4%가 1개 이상



25일 정성훈 강원대 지리교육과 교수 연구팀에 따르면 전국에 지정된 특구는 모두 1281개에 달하는 것으로 조사됐다. 유형별로 살펴보면 중소벤처기업부가 지정하는 지역특화발전특구가 185개로 전체의 14.5%를 차지했다. 이어 외국인 투자지역(산업통상부) 110개, 규제자유특구(중소벤처기업부) 93개, 교육발전특구(교육부) 90개, 기회발전특구(산업통상부) 80개 순이다.

특구는 노무현정부에서 전 정부 대비 급증하기 시작했다. 김영삼정부와 김대중정부가 각각 33개, 48개 특구를 지정한 반면 노무현정부는 3배 이상인 143개 특구를 만들었다. 이명박정부(170개)와 박근혜정부(149개)를 지나 문재인정부(346개), 윤석열정부(370개)에서 특구는 폭발적으로 증가했다. 이재명정부가 지난 8월까지 지정한 특구는 22개다.



중앙정부가 추진한 특구는 정책 의지를 반영한다. 김영삼정부는 세계화에 대응하고자 관광특구를, 김대중정부는 동아시아 금융위기 극복을 위해 벤처육성촉진지구에 중점을 뒀다. 노무현정부는 국가균형발전 목표 아래 지역특화발전특구를 집중 추진했다. 이명박·박근혜정부의 특구 정책은 뚜렷한 특징을 보이지 않았다.

문재인정부에 이르러 규제자유, 스마트 그린산업단지 정책 등이 등장하면서 4차 산업혁명 첨단기술 기반 특구가 등장했다. 윤석열정부는 특구의 정부라고 할 만큼 교육발전특구, 기회발전특구 등 다양한 특구정책을 시도했다.



정권마다 늘어난 특구는 전국을 뒤덮었다. 전국 226개 기초자치단체 중 특구를 전혀 보유하고 있지 않은 지자체는 6.6%(15개)에 불과한 것으로 집계됐다. 강원 철원군과 충남 계룡시, 경남 합천군을 제외하면 특구가 없는 기초단체의 대부분(12곳)은 수도권이다. 비수도권에 무차별적으로 특구를 지정한 결과라는 것이 연구팀 설명이다.



기초단체별 특구 지정 현황을 보면 남발 실태가 한눈에 들어온다. 가장 많은 특구를 보유하고 있는 도시는 충북 청주시와 경북 구미시로 각각 32개 지정돼 있다. 충남 천안시(29개), 경남 창원시(26개), 부산 강서구(25개) 등이 뒤를 잇는다. 도시 특성을 기준으로 살펴보면 국가산업단지를 보유한 도시인 구미·창원·포항·여수·익산과 도청소재지 거점도시 청주·천안·전주·춘천이 특구 양대 축을 이룬다.



특구가 중복 지정되다 보니 현장에서는 혼란스럽다는 목소리가 나온다. 강원 춘천시 한 산업단지에 입주한 중소기업 관계자는 “특구마다 지원 내용이 달라 기업 입장에서는 적용되는 혜택을 파악하기 쉽지 않다”며 “특구를 더 늘리기보다 기존 특구의 지원 내용을 정리하고 쉽게 접근할 수 있도록 통합하는 등 개선이 필요하다”고 지적했다.

◆李, 초광역특구 추진… “기존 특구 점검부터”



이재명정부는 개별 부처와 목적에 따라 분산 운영돼 온 지역특구를 권역 단위로 연계하는 초광역특구 도입을 추진하고 있다. 지역에 흩어진 산업 거점과 자원을 하나의 전략산업 생태계로 묶어 규모의 경제를 확보하고 국가 전략산업 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

여기에는 규제 특례와 재정·금융·세제 지원을 비롯한 범정부 차원의 지원이 패키지로 제공된다. 지방정부와 기업이 공동으로 특구 계획을 수립해 신청하면 국무총리 승인을 거쳐 산업통상부 장관이 지정하는 방식이다. 정부는 단일 법률로는 역대 최대 규모인 320여개의 메뉴판식 규제 특례를 마련하고 내년 상반기 전국 권역별 특구 지정을 추진한다는 계획이다.

11월 5일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제12차 본회의에서 지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 특별위원회 구성 결의안이 가결되고 있다. 뉴스1

다만 초광역특구가 기존 특구의 중복과 비효율을 해소할 수 있을지는 미지수다. 기존 특구의 기능과 지원 체계를 제대로 연계하지 못하면 오히려 유사한 지원과 행정절차가 중첩될 수 있기 때문이다. 새로운 특구를 지정하는 데 그치지 않고 기존 특구의 활용도를 높이는 동시에 성과가 미흡한 특구를 정비할 수 있는 관리체계도 마련해야 한다는 지적이 나온다.



오나래 한국조세재정연구원 연구위원은 ‘지역특구 운영 현황과 정비과제’ 보고서에서 “특구 난립과 유사·중복은 우리나라만의 문제가 아니다”며 “장소기반 정책을 오래 운영해 온 주요국도 제도 누적에 따른 비효율을 겪었고 제도 통합·사업단위 평가와 퇴출·성과기반 전환 등으로 정비를 추진했다”고 설명했다.



오 연구위원은 “기존 기반을 충분히 활용하지 못하거나 관리체계 간 연계가 미흡할 경우 유사한 지원과 행정절차가 중첩될 수 있다”며 “초광역특구 도입 과정에서는 기존 특구의 역할과 지원체계를 함께 점검할 필요가 있다”고 조언했다.

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