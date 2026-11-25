연봉 2000만달러(약 269억원)를 받았던 김하성(31·사진)의 몸값이 1년 만에 4분의 1로 떨어졌지만 미국 메이저리그(MLB) 무대에서 부활을 알릴 터전을 찾았다. MLB닷컴과 ESPN 등 미국 언론은 25일 김하성이 디트로이트와 1년 보장 500만달러(약 67억원)에 계약하기로 합의했다고 보도했다. 성적에 따른 보너스 100만달러를 포함하면 최대 600만달러(약 80억원)를 받을 수 있다. 샌디에이고 파드리스와 탬파베이 레이스, 애틀랜타 브레이브스를 거친 김하성의 빅리그 네 번째 팀이다.



김하성에게 2026년은 악몽 같은 시즌이었다. 지난해 말 애틀랜타와 1년 2000만달러에 계약하며 주전 유격수로 기대를 모았지만 부상이 발목을 잡았다. 지난 1월 국내 체류 중 빙판길에서 넘어져 오른손 중지 힘줄을 다쳤고, 시즌 개막 후에도 부상 여파로 정상적인 경기력을 보여주지 못했다. 결국 51경기에서 타율 0.116(129타수 15안타), 무홈런 9타점에 그쳤다. 시장 가치가 급락할 수밖에 없는 수치다.



그렇다고 경쟁력을 완전히 잃은 것은 아니다.



디트로이트는 김하성의 수비 능력과 반등 가능성에 주목했다. 김하성은 2023년 샌디에이고에서 타율 0.260, 17홈런, 38도루를 기록하며 내셔널리그 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했다.



다만 새로운 팀에서 주전 확보도 과제다. 디트로이트에는 올해 아메리칸리그 신인왕을 차지한 케빈 맥고니글이 버티고 있다.



맥고니글은 올 시즌 유격수와 3루수를 오가며 활약했다. 김하성이 유격수로 나서면 맥고니글을 3루수로 활용하는 방안도 가능하다. 두 선수의 경쟁과 공존이 디트로이트 내야진 구성의 핵심 변수가 될 전망이다.

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