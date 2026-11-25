갑작스러운 추위가 찾아오면서 겨울 아우터를 찾는 소비자가 늘고 있다. 패션업계는 보온성을 강화한 다운 점퍼와 경량 패딩 등 겨울 신제품을 잇달아 선보이는 한편, 브랜드 고유의 로고와 캐릭터를 활용한 디자인으로 차별화에 나서고 있다.

사진 = LF 헤지스골프 제공

LF의 헤지스골프는 브랜드 로고를 디자인 요소로 재해석한 ‘로고로고’ 컬렉션을 선보이며 프리미엄 골프웨어 시장 공략에 나섰다. 로고를 단순한 브랜드 표식이 아닌 그래픽 패턴으로 활용하고, 자수와 입체 퀼팅 기법을 접목해 디자인 차별화를 꾀했다. 앞서 강아지 심볼을 예술적인 그래픽으로 재해석한 ‘아뜰리에 퍼피’ 컬렉션에 이어 브랜드 고유의 디자인 자산을 확장하는 전략이다.

겨울철 기온 변화에 대응하기 위한 제품 구성도 강화했다. 두꺼운 외투 한 벌에 의존하기보다 스웨터와 경량 점퍼, 다운 베스트 등을 조합해 날씨와 활동량에 따라 착장을 조절하는 ‘스마트 레이어링’에 초점을 맞췄다. 고급 울과 구스다운 등 소재를 활용하고, 신축성이 필요한 부위에는 스트레치 로고 테이프와 스모킹 기법을 적용해 활동성을 높였다.

판매 실적도 개선됐다. 헤지스골프의 올해 9월부터 11월 중순까지 점퍼 품목 매출은 전년 동기 대비 30% 증가했다. ‘로고로고 논퀼팅 경량 패딩 점퍼’는 출시 한 달 만에 추가 생산에 들어갔으며 판매율 50%를 기록했다.

남성복 시장 아우터 수요도 호조세다. 코오롱인더스트리FnC부문의 남성복 브랜드 헨리코튼은 11월 둘째 주 다운 아우터 전체 판매량이 10월 마지막 주보다 211% 증가했다.

대표 제품인 ‘FFC 왁스드 립스탑 피셔맨 다운 파카’는 11월 첫째 주 판매량이 전주보다 약 3.9배 늘었다. 지난해 완판에 따라 올해 물량을 전년보다 240% 확대했지만, 신규 오렌지 색상은 추가 생산에 들어갔다.

남성복 브랜드 시리즈의 ‘구스다운 에어트루퍼’도 11월 둘째 주 기준 전체 판매량이 전년 동기 대비 520% 증가했다. 미 공군 N3B 파카에서 영감을 받은 제품으로, 800필파워 구스다운과 경량 나일론 원단을 적용했다. 9월 온라인 선출시 당시 일주일 만에 완판됐으며, 10월 정식 출시 이후에도 관련 제품 5종이 코오롱몰 남성 카테고리 판매 상위권을 차지했다.

브랜드 모델을 활용한 마케팅도 매출 확대에 영향을 미치고 있다. 신세계까사의 여성복 브랜드 자아(JAAH)는 배우 최수영을 브랜드 앰버서더로 선정하고 2026년 가을·겨울 화보와 콘텐츠를 공개한 뒤 시즌 매출이 공개 전 같은 기간보다 약 50% 증가했다고 밝혔다. 특히 아우터 제품군 매출은 72% 늘었다.

최수영이 화보에서 착용한 ‘볼륨 다운 베스트’, ‘디태처블 카라 다운 점퍼’, ‘리버서블 플리스 베스트’ 등이 판매 호조를 보였다. 이 가운데 디태처블 카라 다운 점퍼는 탈부착 가능한 다운 머플러 칼라와 허리 스트링을 적용해 보온성과 실루엣 조절 기능을 갖춘 제품이다.

연말 시즌을 겨냥한 캐릭터와 협업 상품 출시도 이어지고 있다. 이랜드월드의 아메리칸 캐주얼 브랜드 후아유는 브랜드 캐릭터 ‘스티브’를 활용한 ‘스티브의 홀리데이’ 에디션을 공개했다. 스티브와 침엽수 패턴을 자카드로 표현한 카디건을 비롯해 페어 아일 카디건, 노르딕 풀오버 등 겨울 니트웨어와 부츠, 발라클라바, 트루퍼 햇 등 겨울 잡화를 구성했다.

글로벌 테크·라이프스타일 브랜드 케이스티파이는 포켓몬 탄생 30주년을 기념한 한정판 액세서리 컬렉션을 선보인다. 픽셀 아트로 재해석한 포켓몬 캐릭터를 스마트폰 케이스와 이어버드 케이스, 폰 스트랩 등에 적용했다. 공식 출시는 12월 1일이며 국내 오프라인 매장 15곳에서도 판매할 예정이다.

오프라인 유통 공간의 변화도 눈에 띈다. 패션 플랫폼 W컨셉은 서울 한남동 플래그십 스토어에서 26일부터 다음 달 25일까지 연말 선물가게 ‘W기프트샵’을 운영한다. 세이투셰와 어그 등 30여 개 브랜드가 참여하며, 뷰티와 잡화, 라이프스타일 상품을 한자리에 모았다. 30일부터는 온라인에서도 'W홀리데이' 기획전을 열어 온·오프라인 연계 행사를 진행한다.

세정그룹의 편집숍 ‘웰메이드 리에이블’은 패션과 잡화를 넘어 리빙과 식음료(F&B) 등으로 상품군을 넓히고 있다. 올해 4월 론칭 이후 백화점과 프리미엄 아울렛에 11개 매장을 열었으며, 매장 평균 매출은 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다. 패션 상품과 함께 리빙 소품, 문구류, 웰니스 차와 식품 등을 선보이며 쇼핑 공간을 라이프스타일 콘텐츠를 경험하는 장소로 확장한다는 구상이다.

스위스 스포츠웨어 브랜드 온(On)은 26일 서울 도산공원 인근에 국내 네 번째 직영 매장인 ‘온 스토어 도산’을 연다. 약 130평 규모의 매장은 지하 1층부터 지상 3층까지 총 4개 층으로 구성되며, 러닝·아웃도어 의류와 신발, 액세서리 등을 선보인다. 지하 1층에는 러너들의 교류를 위한 커뮤니티 라운지를 마련하고 다양한 운동 프로그램과 행사를 운영할 계획이다.

한편 겨울철 의류와 침구류 관리 수요를 겨냥한 생활용품 시장의 움직임도 이어지고 있다. 피죤 등 관련 업체들은 이불과 구스다운, 러그, 소파 등 대형 패브릭의 소재별 세탁·관리법을 소개하며 관련 제품을 알리고 있다. 계절 변화에 따른 소비 수요가 패션뿐 아니라 세탁·생활관리 분야로 이어지는 모습이다.

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