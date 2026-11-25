뒤집혔던 승부 결과가 국제스포츠중재재판소(CAS)의 판단으로 다시 제자리로 돌아왔다.



2025 아프리카 네이션스컵(AFCON) 결승전에서 몰수패를 당해 지난 3월 우승 트로피를 빼앗겼던 세네갈이 8개월 만에 챔피언 자리를 되찾았다.

세네갈 사디오 마네(가운데)가 지난 1월 모로코 라바트에서 열린 2025 아프리카 네이션스컵 결승전에서 모로코를 꺾고 우승한 뒤 동료들과 트로피를 들어 올리며 기뻐하고 있다. 라바트=AP연합뉴스

CAS는 24일(현지시간) 세네갈축구협회가 아프리카축구연맹(CAF)과 모로코축구협회를 상대로 제기한 항소를 인용했다고 발표했다. CAF 항소위원회의 몰수패 결정을 파기하고 결승전 결과를 세네갈의 1-0 승리로 확정했다. 3인 중재패널의 만장일치 결정이다.



세네갈 선수들은 지난 1월 모로코 라바트에서 열린 네이션스컵 결승전에서 0-0으로 맞선 후반 추가시간 주심이 개최국 모로코에 페널티킥을 주자 항의하며 집단으로 경기장을 떠났다. 경기는 약 15분간 중단됐다가 선수들이 복귀하면서 재개됐다.



이어진 페널티킥에서 모로코의 키커 브라힘 디아스가 실축하며 경기는 연장으로 이어졌고 세네갈은 파페 게예의 결승골로 승리를 거뒀다.



이렇게 세네갈의 우승으로 대회가 끝난 듯했지만 모로코축구협회는 세네갈의 행위가 대회 규정상 경기 거부에 해당한다며 몰수패를 주장했다.



CAF 징계위원회는 세네갈에 벌금과 감독·선수 출전정지 등을 부과하면서도 경기 결과는 유지했다. 그러나 항소위원회가 지난 3월 이를 뒤집고 세네갈의 몰수패를 선언했다.



세네갈은 이에 불복해 CAS에 항소했다. 핵심 쟁점은 선수단의 경기장 이탈을 이유로 경기 결과를 몰수패로 바꿀 수 있는지, 주심의 경기 재개 판단에 법적 문제가 있었는지였다.



CAS는 경기 재개 또는 영구 중단 여부를 결정할 권한은 주심에게 있다고 판단했다. 주심이 재개를 알렸을 당시 양 팀 선수들이 그라운드에 복귀해 경기를 이어갈 의사를 보인 만큼 재개 조건도 충족됐다고 봤다.



몰수패 규정은 팀의 행위로 주심이 경기를 영구 중단한 경우에 적용되므로 이번 사안에는 해당하지 않는다는 설명이다. 주심의 판단도 자의적이거나 법적 오류가 아니라고 판단했다.



다만 우승 복원이 세네갈 선수단에 대한 모든 제재의 소멸을 의미하지는 않는다. CAS는 항소위원회의 몰수패 결정만 취소하고, 징계위원회가 지난 2월 내린 별도 제재는 유지했다. 이에 따라 파페 티아우 감독과 일부 선수의 출전정지, 세네갈축구협회 등에 부과된 벌금은 그대로 남는다.



모로코축구협회는 CAS 판정에 반발해 가능한 모든 법적 대응에 나서겠다고 밝혔다. 추가 불복을 추진할 경우 스위스 연방대법원에 판정 취소를 청구하는 방안이 거론된다.



다만 국제중재 판정의 취소 사유는 중재인의 독립성·공정성 문제나 중대한 절차상 하자 등으로 제한된다.



CAF는 CAS 결정을 존중하고 필요한 조치를 이행하겠다는 입장을 밝혔다. 모로코의 추가 대응 가능성과 세네갈 선수단에 대한 징계가 남아 있어 결승전에서 촉발된 양국의 갈등은 당분간 이어질 전망이다.

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