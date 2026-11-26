중국 해킹조직으로부터 사들인 타인 명의 포털 계정으로 허위 성형 후기를 올린 성형외과와 광고업체 관계자 등이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반(정보통신망 침입), 의료법 위반 등 혐의로 성형외과 4곳과 광고대행사 1곳, 직영 광고업체 2곳, 해킹 조직 조직원 등 52명을 검거해 지난달 29일 송치했다고 26일 밝혔다. 이 중 계정 판매조직원 2명은 지난달 1일 구속 송치됐다.

허위 성형 후기 관련 카카오톡 대화방. 서울경찰청 제공

경찰에 따르면 이들은 2021년 8월부터 올해 7월까지 해킹된 타인 포털 계정 800여개를 이용했다. 유명 포털 카페와 미용 의료 정보 플랫폼 등에 허위 후기 게시글 등 8400여건을 올렸다. 게시글을 검색 상단에 띄우는 상위노출 작업도 했다.

수법은 두 갈래였다. 성형외과가 광고대행사에 후기 작성을 맡기거나, 직영 광고업체를 통해 직접 썼다. 일부 성형외과는 광고 전담 업체를 따로 세워 수십명을 고용했다. 이 업체가 후기와 댓글을 자체 작성하고 대행업체도 관리했다. 대행업체는 성형외과에서 받은 환자의 수술 정보와 사진을 토대로 환자가 직접 쓴 것처럼 후기를 꾸몄다.

대행업체는 해킹 조직으로부터 포털 계정을 개당 3만원, 비실명 계정은 개당 1만원 정도에 샀다. 이 중 일부는 성형외과 직영 광고업체에 개당 5만원 정도에 되팔렸다. 대행업체는 허위 후기 댓글 100개에 50만원, 후기 글 1건에 4만원, 상위노출에 월 500만원 상당을 받았다.

허위 성형 후기 업체 사무실 현장. 서울경찰청 제공

계정을 공급한 건 중국 칭다오의 해킹 조직이었다. 이 조직은 텔레그램으로 성형 카페 등에 가입할 수 있는 포털 계정을 팔았다. 대부분 여성 명의였다. 경찰은 계좌 추적으로 판매대금을 해킹 조직에 전달한 중국 국적 조직원 2명을 구속했다. 판매총책은 신원을 특정해 인터폴 적색수배를 요청할 예정이다.

수사가 시작된 건 지난해 12월이었다. 경찰은 계정 해킹 사건을 수사하다 피해자 계정으로 성형외과 허위 후기가 올라간 사실을 확인했다. 확인된 허위 게시글은 포털 등에 삭제·차단을 요청했다.

경찰은 수사 과정에서 허위광고 의뢰업체와 대행업체를 추가 포착해 수사를 넓힐 방침이다.

경찰 측은 “허위 후기는 환자의 의료기관 선택을 왜곡하고 계정 탈취·매매 수요를 만들어 해킹 조직의 범죄를 키우는 중대범죄”라고 강조했다.

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