전두환정부 초기 대한민국은 말 그대로 ‘병영 국가’였다. 6·25 전쟁이 한창이던 1952년 1월 당시만 해도 경남 창원에 있던 육군사관학교에 입학한 이래 30년 가까이 군복을 입은 전두환(육사 11기) 장군이 아는 것이라곤 군대가 전부였으니 어쩌면 당연한 일이다. 세계 각국에 설치된 대사관, 총영사관 등 재외공관 책임자들을 국내로 불러들여 여는 공관장 회의도 마찬가지였다. 아시아, 유럽, 중남미 등 대륙별로 정렬한 공관장들을 대표해 외교부 장관이 전 대통령에게 거수경례를 한 뒤 “공관장 ○○명이 모였기에 신고합니다”라고 대성박력으로 외쳤다니, 기가 찰 노릇이다. 이쯤 되면 공관장 회의가 아니고 전군 주요 지휘관 회의 아닌가.

서울 종로구 외교부 청사 모습. 오는 12월 초 이재명정부 출범 후 첫 재외공관장 회의가 열릴 예정이다. 세계일보 자료사진

공관장 회의를 도입한 목적은 정부의 대외 정책 기조를 일선 대사 및 총영사들에게 알려 숙지하도록 하기 위함일 것이다. 그래야 회의 후 저마다의 주재국으로 돌아간 고위 외교관들이 한국과 관련된 현안에서 한목소리를 낼 것 아닌가. 그런데 전 대통령은 오랜 해외 체류로 공직 기강이 해이해진 외교부 인사들의 ‘군기’를 잡는 데 공관장 회의를 활용한 듯하다. 어디 공관장 회의뿐인가. 그 시절 외국 부임을 앞두고 신임장을 받기 위해 청와대에 들어간 외교관 상당수가 전 대통령으로부터 일장 훈시와 더불어 ‘똑바로 하라’는 경고까지 들었다고 한다. “기합을 받고 돌아온 기분”이라고 토로한 이도 있었다.

‘보통 사람의 시대’를 표방한 6공화국 노태우 대통령은 전임자와 달리 재외공관장들을 제대로 예우했다. 1988년 12월부터 1990년 12월까지 2년간 외교부를 이끈 최호중(2015년 별세) 전 장관은 노 대통령이 1988년 올림픽의 서울 유치 및 준비 과정에서 외교관들의 피나는 노력을 직접 목격한 것이 결정적 원인이 됐다고 분석했다. 노 대통령은 임기 중 공관장 회의가 열리면 참석자들을 청와대로 초청해 푸짐한 만찬을 베푼 것은 물론 노래를 비롯한 장기 자랑 등 여흥(餘興)의 시간까지 보낸 것으로 알려져 있다. 요즘의 시각으로 보면 참으로 ‘낭만’이 있던 시절이라고 하겠다.

김대중정부 출범 첫해인 1998년 4월 열린 재외공관장 회의를 계기로 경제4단체가 공관장들을 초청해 연 오찬 간담회 모습. 세계일보 자료사진

이재명정부 출범 후 첫 공관장 회의가 오는 12월 초 개최될 예정이라고 한다. 전임 윤석열정부 시절 임명된 특임공관장들이야 진작 퇴출됐을 것이고, 이른바 ‘4강’(미국·일본·중국·러시아)을 비롯한 주요국 대사는 전부 현 정권 사람들로 채워지지 않았나 싶다. 그런데 국무회의와 마찬가지로 공관장 회의도 이 대통령이 생중계 방침을 굳혔다는 보도가 눈길을 끈다. 외교관들 사이에선 벌써부터 “공관장 회의 참석자들 중 누구 하나가 답변을 못해 곤혹을 겪을까봐 걱정”이란 우려가 나온다고 한다. 대통령이 대사들의 업무 숙지 여부 파악을 위해 허를 찌르는 날카로운 질문을 던지는 것이야 충분히 있을 수 있는 일이다. 하지만 외교는 늘 상대방이 있는 것 아니겠는가. 그로 인해 우방국과 불필요한 마찰이 빚어져선 안 될 일이다.

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