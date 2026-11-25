미국 중앙정보국(CIA)을 비롯한 정보기관들이 잇따라 해킹되면서 보안 우려가 커지고 있다. 중국인 엔지니어가 공개한 인공지능(AI) 해킹 도구가 쓰인 것으로 추정되는 가운데 미 당국은 배후를 추적 중이다.



미국 뉴욕타임스(NYT)는 24일(현지시간) 복수의 미 당국자와 소식통의 말을 인용해 CIA와 국가지리정보국(NGA), 국가정보국장실(ODNI)이 해킹 피해를 봤다고 보도했다.

미국 중앙정보국(CIA) 본부. AP=연합뉴스

NYT에 따르면 침입이 확인된 곳은 공개 자료에서 첩보 가치가 있는 내용을 찾아내는 공개출처정보(OSINT) 분석 시스템이다. 유출된 정보가 무엇인지는 알려지지 않았으나 기밀 자료는 영향을 받지 않은 것으로 전해졌다. OSINT 분석에는 소셜미디어와 위성사진, 시판 데이터 등이 쓰이는데, 공개 정보라도 여러 자료를 결합하면 민감한 내용이 드러날 수 있다.



이번 해킹에 쓰인 AI 도구로는 ‘아르텍스(Artex)’가 지목된다. 지난 7월 공개된 아르텍스는 본래 사이버 방어를 돕는 용도였으나 해커들이 공격용으로 개조했다. 한국에서도 최근 은행권 연쇄 해킹에 이 도구가 쓰인 정황이 드러난 바 있다.



수사당국은 아직 범인을 특정하지 못했다. 다만 아르텍스 사용 등 초기 정황상 중국이 배후일 가능성이 있다고 소식통은 전했다. 중국 정부는 미국을 겨냥한 해킹 의혹을 줄곧 부인해 왔다.



ODNI 관계자는 핵심 역량에는 아무런 차질이 없었다고 밝혔다. CIA는 논평을 거부했고 NGA는 답하지 않았다. 미국에서는 최근 연방수사국(FBI)의 국가범죄정보센터 등 극도의 보안이 요구되는 기관들의 해킹 사고가 잇따르고 있다.

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