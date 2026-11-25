경찰청이 국제 범죄자 정보를 담은 국제형사경찰기구(인터폴) 전산 정보를 범정부적으로 공유하기로 했다. 국경을 넘나드는 범죄가 늘면서 관계기관과 국제공조 역량을 나눠 현장 대응력을 높이겠다는 취지다. 국외도피사범 수는 3년 새 2배 넘게 늘었는데 캄보디아, 중국, 베트남 등 동남아시아 일대에 가장 많이 분포했다.

서울 서대문구 경찰청의 모습. 연합뉴스

경찰청은 25일 대통령경호처, 문화체육관광부, 관세청과 ‘인터폴 전산망 관계기관 공동 활용’ 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 인터폴 규칙상 회원국의 인터폴 전산망 접근 권한은 한국 국가중앙사무국으로 지정된 경찰청이 관리한다. 그동안 경찰청은 관계기관 요청에 따라 국외도피 피의자의 수배 여부 등을 확인해주고 회신했는데, 앞으로는 관계기관이 각자 업무 범위에서 수배 정보를 직접 조회할 수 있게 된다.



대통령경호처는 경호 활동 일환으로 테러 활동가 등 위험인물의 경호 안전구역 접근을 막기 위해 인터폴 전산망을 활용한다. 문화체육관광부는 K콘텐츠 불법 유통 근절을 위한 저작권 침해 관련 특별사법경찰관 수사에 이를 활용한다. 외국에 위치한 해적사이트 단속 등에 활용할 예정이다. 관세청은 무역·외환범죄 단속과 마약밀수 수사에 인터폴 전산망을 활용한다.



경찰청은 2028년까지 단계적으로 인터폴 전산망 개방범위를 범정부로 넓혀간다는 계획이다. 다음달에는 국가유산청, 해양경찰, 국가정보원과 인터폴 전산망을 공유한다. 국가유산청은 해외에 도난된 문화재의 권리를 주장하기 위해 이를 활용하고, 국정원은 초국가범죄 관련 대응을 위해 정보를 활용한다.

경찰은 관계기관이 인터폴 데이터베이스(DB) 내 세부적인 인적사항, 민감 사항까지 조회할 수 있는 것은 아니고 수배 여부 등만 제한적으로 확인할 수 있다고 설명했다. 경찰은 각 기관의 접속기록을 매년 점검해 개인정보 보호 실태를 관리한다. 수배서 발부 등 국제공조 요청은 경찰청이 그대로 맡는다. 김동권 경찰청 국제치안협력국장은 “국제공조 정보가 필요한 현장에 빠르게 닿도록 하되 보안과 개인정보보호 원칙은 철저히 지키겠다”고 했다.



경찰청에 따르면 최신 범죄들이 국경을 넘나들면서 국제공조 수요는 크게 늘고 있다. 국외도피사범 수는 2023년 512명에서 2024년 951명, 지난해 1249명, 올해 10월 기준 1319명으로 매년 증가했다. 국외도피사범 10명 중 6명(65.4%)은 사기 범죄로 도피를 이어갔고 사이버도박(10.5%), 마약(7.9%), 폭행·상해(2.6%), 횡령·배임(1.3%) 순으로 많았다. 도피 국가로는 지난달 기준 캄보디아가 397명으로 가장 많았고, 중국(211명), 베트남(187명), 필리핀(145명), 태국(131명) 순이었다.



주요 도피사범으로는 일명 ‘김미영 팀장’으로 알려진 보이스피싱 총책 박정훈씨가 있다. 필리핀에서 탈옥 후 동남아 일대 도피생활을 이어가고 있는 것으로 전해졌다. 해외에서 10년간 도피생활을 이어온 마약왕 박왕열은 올해 초 필리핀에서 국내로 송환됐다. 100억원대 회삿돈을 빼돌린 혐의로 수사를 받다 해외로 도피한 노래방기기 업체 금영엔터테인먼트 김모 회장도 최근 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 붙잡혀 국내 송환 절차를 밟고 있다.

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